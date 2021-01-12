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    偷拍女法官Line訊息 男法官認罪道歉

    開庭結束後，法官蔡政佑快步離去。（記者鄭淑婷攝）

    開庭結束後，法官蔡政佑快步離去。（記者鄭淑婷攝）

    2021/01/12 12:07

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園地院男法官蔡政佑涉及偷拍曾姓女法官電腦Line訊息，去年11月他被依妨害秘密罪起訴，全案移審桃園地院後今天首次開庭，蔡男出庭時說，對於誤認曾女與友人婚外情感到相當抱歉，對於起訴事實他認罪並向曾女道歉；曾女則在隔離室旁聽。

    蔡男與曾女原在同個辦公室，蔡男曾介紹友人給曾女認識，但不知2人進一步交往，去年5月25日下午2點35分，蔡男獨自在辦公室，加上他座位就在曾女後方，瞥見曾女電腦跳出LINE對話視窗，傳訊者就是該名友人，還暱稱曾女為「老婆」，讓他備感訝異，就他當時所知，曾女與友人各有家庭，懷疑曾女與友人婚外情，蔡男隨即拿起手機偷拍訊息，當晚就向院長告知此事，院長於6月9日約談曾女後，曾女解釋自己已無婚姻關係，也才驚覺遭到偷拍，悄悄架設微型攝影機，竟拍下蔡男2度偷拍事證。

    蔡男被起訴後移審桃園地院，院方經電腦抽籤分案，由審判長張明道審理，巧合的是，張與蔡還是司法官學院同期同學；桃院今天首次開庭審理此案，蔡男、曾女2人均出庭，曾女在隔離室旁聽，蔡男當庭向曾女表達歉意，對於「誤認」感到抱歉，對於起訴事實均無意見並認罪；但曾女則對蔡男於5月25日偷看她電腦Line訊息的動機有意見，也向法院遞交理由狀，檢察官申請傳喚曾女於下次開庭時出庭作證。

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