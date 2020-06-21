法官爆偷窺私訊／學妹法官離婚 男法官關心過頭越線

法官蔡政佑（見圖，取自學校網頁）4月才獲邀到大學演講「性別工作平等法」，對比他被控竊錄女法官電腦上私人對話，顯得諷刺。

2020-06-21 05:30:00

〔社會新聞中心／綜合報導〕桃園地院昨天驚傳男法官偷拍同辦公室女法官的電腦上私人對話，女法官憤而提告妨害秘密罪。司法圈內認識2名法官的一位同僚透露，蔡政佑與女法官過去曾傳出有過類似私人交往的情誼，私人互動關係結束後各自嫁娶，後來傳出女法官離異，蔡政佑仍有婚約，但2人同在一間約5坪大的辦公室辦公，過往的事加上新近因素，致2人衍生出一些恩怨情仇。

同處5坪大辦公室

桃園地院相關人士說，2人共處的5坪大辦公室，除了進門旁一套沙發外，只能擺放2張辦公桌；2張辦公桌各以OA辦公家具分隔，埋首辦公時，看不到彼此。辦公桌中間留有一個走道進出，由於堆放案牘的卷宗很多，辦公室空間十分狹窄。

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同僚透露，蔡政佑與年紀比他小一點點的學妹法官，傳出過去似有過私人間情誼，但後來因故變成純同事關係，不久2人先後嫁娶，各有各的婚姻家庭；之後女法官恢復單身。

據指出，2人在同一間辦公室，蔡法官十分關心女法官的近況，但疑因他關心得太過度，涉嫌趁隙以手機偷拍女法官電腦上LINE的對話，女法官發現後氣到不行，控告蔡男妨害秘密罪。

一說是辦公室糾紛

不過，另有人說，蔡政佑不知何故對女法官有些意氣，事情傳到院長那裡，院長為了此事有找相關人表示關切，蔡男認為女法官辦公室電腦內有些和他有關的內容，亟欲了解內容以致被女法官抓包偷拍她電腦上對話。

至於本件提告案的背景原因，到底是前者或後者說法，或事實上另有其他因素，均待檢方進一步調查釐清。

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