女稱要討回捐陳水扁的政治獻金 找上陳幸妤診所碎念12分鐘

前總統陳水扁女兒陳幸妤位於台南東區林森路上的牙醫診所於2016年12月間開幕。圖中人物與新聞是件無關。（資料照，記者王俊忠攝）

2021/01/07 17:45

〔記者王俊忠／台南報導〕徐姓女子2020年9月11日下午到前總統陳水扁的女兒陳幸妤位在台南市開設的牙醫診所，以裝假牙為由，探詢陳醫師在不在？徐女自稱曾捐款6萬元給陳水扁，要求取回政治捐獻。診所人員委婉說明無法代為處理，徐女在診所內碎念待了12分鐘後倖倖然離去，警方獲報依違反社維法送辦徐女；台南地院簡易庭檢視錄影內容認為，徐女在診所內沒有以言語或行動等干擾醫護人員或是藉機大肆吵鬧，裁定不罰。

對此，陳水扁方面指出，對南院簡易庭此裁定結果沒有意見。至於徐女聲稱的政治捐款？陳前總統方面表示，徐女聲稱她郵局劃撥捐款日期是1999年的1月上旬，經查，陳前總統不認識徐女、也沒有那個郵撥帳號，而且當時是前總統剛市長連任失利也沒有要選舉，不可能有所謂政治獻金，陳水扁懷疑那是假郵撥真詐騙的詐騙手法。

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南市一分局警方調查指出，徐女2020年9月11日下午3點多到陳幸妤牙醫診所，拿郵局匯款單（收款帳戶為陳水扁，金額新台幣6萬元），要求拿回捐給扁前總統的這筆政治捐款，警方認為她藉此滋擾公司行號，違反社會秩序維護法中妨礙安寧秩序行為，移送台南地院簡易庭。

牙醫診所員工證稱，徐女當天到診所指稱之前捐款6萬元給陳水扁，要求診所人員轉達給陳水扁父女，之後徐女在診所內碎念一些事，診所人員口頭勸說後就離開，沒有在診所鬧事，不致嚴重影響診所營運。

法官勘驗事發當時診所的監視器錄影內容，可以看出徐女進入診所、站在櫃台前，向診所員工說她想裝假牙，接著說要詢問陳幸妤醫師有關假牙的問題，之後改問陳醫師住處問題及關於陳水扁的事情。

診所員工回覆徐女說，對於陳水扁的事情，診所無法幫忙處理。徐女回答，今天要在診所等；診所員工告知「陳幸妤醫師不在」。此時，診所電話響起，與徐女對話的員工接起電話並處理病患預約事宜，徐女則靜靜站在櫃台前等候、無干擾舉動。其後，徐女繼續與診所員工交談，員工有時回應或處理事務、撥打電話聯繫患者，徐女有拿起櫃台上宣傳品觀看，再與員工交談，前後約待了12分鐘後離開診所。

簡易庭法官認為，徐女留滯診所約10幾分鐘即自行離去，留滯期間遇診所員工處理事務、接聽電話，徐僅在旁邊靜候，未以言語或行動等方式干擾或藉機大肆吵鬧，不符合社維法中處罰藉端滋擾特定處所的要件。

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