媽媽生日當天遇劫！嘉義火警三姐妹陷困境 就讀學校幫募款

柯姓男子5月5日剛幫太太潘女過生日，結果5月7日潘女生日當晚發生火警，潘女罹難。（擷取自柯姓男子臉書）

2024/05/08 13:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市昨晚（7日）發生火警，造成柯家一家7口母親及2個兒子罹難；死者潘女剛好是5月7日生日，生日當天卻發生火警意外罹難，先生柯男臉書上還張貼5月5日一家人提早為潘女慶生及慶祝母親節的照片，令人哀傷。

柯男一家租在太保市一間近百年的老屋平房，柯男與潘女育有3女2男，柯男平時在嘉義魚市場打工養家，家境不佳，為低收入戶，平時孩子放學後會到太保教會接受課輔，目前由學校及市公所開設專戶，處理未來3個女兒的教育費用及喪葬急難救助費用。

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柯男的臉書在去年5月7日曾寫下「老婆 再過兩小時四分妳的生日就過了 感謝大哥們幫妳過39歲生日 也感謝大哥們幫我老婆過了一個開心的一天 謝謝各位大哥們」，今年5月5日剛在臉書貼文「提早幫老婆過生日跟母親節 老婆還給我轉到兩盤肉 我無言了…………這些怎吃的完啊………？」

火警昨晚9點多發生，柯家大女兒與二女兒到附近的超商購物，回家時就發現住家已起火，柯男原本凌晨要上班，當時在睡覺，柯妻在浴室洗拖把，大兒子生病感冒在臥室睡覺，小兒子在走廊玩，當柯男發現失火驚醒，用棉被裹著三女兒衝出火場，接著要再衝進屋救妻兒，卻因火勢猛烈也被燒傷，不斷想要找空隙進去救人，但被其他人攔住，就此天人永隔，令人難過。

為協助柯家孩子日後就學及生活，3個女兒就讀的太保市南新國小開設教育儲蓄戶，學校專戶名稱「嘉義縣太保市南新國民小學教育儲蓄戶」，捐款詳情可洽詢南新國民小學學務處05-2373005#202羅主任。

柯姓男子去年5月7日發文為老婆慶生。（擷取自柯姓男子臉書）

柯男家屬回到火警現場。（記者林宜樟攝）

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