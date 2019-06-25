手機錄影蓄意激怒護理師 檢舉達人被判刑

2019-06-25 21:43

〔記者王捷／台南報導〕蘇姓女子不滿診所不讓她掛號，在診所咆哮，警方依醫療法將蘇女移送，但檢方認為蘇女未有具體妨害醫療行為，做出不起訴處分，豈料蘇女翌日又到診所，用手機補助光錄影，意圖激怒護理人員，這次檢察官認為，依據醫療法，在醫療行為中錄影，必須經過醫病雙方同意，蘇女違反此規定，因此提起公訴，地院判處4個月徒刑。

蘇女是地區名人，曾在警所、圖書館、市場或公園等公眾場所，藉故與人口角，之後就拿出手機來錄影，直到被激怒的路人說出難聽的字眼，就對路人提告，警方至今已經受理多件蘇女與民眾的糾紛。直到年前蘇女在圖書館咆嘯，警方將她依涉嫌社維法移送，讓民眾覺得大快人心，還因此送花圈到警所致謝。

從此，蘇女的行徑收斂，但去年她轉移目標到診所大鬧。蘇女在診所結束營業前25分進入，要求進行復健療程，但護理師認為時間太趕，沒有答應，接著蘇女就情緒失控，醫師最後答應蘇女復健，但是之後拒絕蘇女再次掛號，蘇女不滿繼續對醫師咆嘯，不願離開診所，之後警方才將蘇女帶依違反醫療法帶回警所。

不過檢察官認為，蘇女沒有直接影響醫療行為，因此做出不起訴處分，蘇女獲知後，翌日又跑診所，拿著手機、開補助光對著護理人員錄影，護理人員要求不要拿光照她，但蘇女不理會，稱「誰叫你比較搞威（台語：多話）」，警方連兩日二度將蘇女移送，檢方依醫療法提起公訴，地院判處蘇女4個月徒刑。

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