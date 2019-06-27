5小時連打百通報案電話 男子被依社違法開罰6000元

2019-06-27 16:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市李姓男子去年2月28日凌晨1點到5點多，在住處連續撥打110報案電話達103次，經員警勸阻仍不聽，被依社會秩序維護法裁罰6000元；李男事後提出抗告，辯稱當時被高利貸討債且被打，加上電話故障才會連打上百通，不過，桃園地院法官還原電話錄音，當時電話都有撥通，李男不是謾罵員警就是不出聲，他事後也曾坦承喝醉酒亂打電話，李男辯詞不足採信，且報案電話不是103次而是114次，仍裁定開罰他6000元。

警方指出，李男從去年2月28日凌晨1點01分起至5點41分，在桃園市中壢區住處以連續撥打110報案電話，由於他說不清報案內容，還在電話中辱罵員警，警方撥放48次語音勸阻，仍無法阻止李男行徑，統計他共打了103通110報案電話，事後依據發話位置追出李男，依社維法開罰他6000元。

李男被裁罰後不服，向桃園地院提出抗告，他辯稱，他向高利貸借了3萬元，因利息太高還不出來，他被債主毆打才會打110報案，但因電話故障了，所以才會撥這麼多通。

不過，法官調出電話錄音，電話有接通但李男沒有陳述具體報案內容，多是謾罵員警、語焉不詳甚至是未出聲，到案後也自承是因喝醉酒，很生氣被人打，才會撥打110報案電話，因此，李男的辯詞不足採信，另，李男當天是用住處電話、行動電話交替撥打，經重新統計應該是114通而非103通，仍裁定開罰他6000元。

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