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    潭水亭歡音廟捐贈防割裝備給中市大雅分局

    潭水亭主委蔡瑞忠（左三）代表捐贈防割裝備給大雅分局。（記者歐素美翻攝）

    潭水亭主委蔡瑞忠（左三）代表捐贈防割裝備給大雅分局。（記者歐素美翻攝）

    2020/11/01 10:57

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭水亭觀音廟體恤員警維護治安的危險性，今天捐贈防割背心、防割袖套及防割手套等裝備，給大雅分局， 大雅分局長許明耀特別頒贈廟方感謝狀指出，台中市在治安各項評比中，均名列直轄市的前段班，更是全台六都中，犯罪率最低的城市。

    這項捐贈儀式，今天上午在潭水亭觀音廟舉行，由大雅分局大雅派出所及潭子分駐所所長代表受贈，立委楊瓊瓔等地方民代及大雅分局長等皆出席共襄盛舉。

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