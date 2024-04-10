創意私房會員違規即「公開處刑」 網驚：難怪養成死忠犯罪鏈

偷拍論壇「創意私房」的黑幕不斷被挖出。（資料照）

2024/04/10 20:29

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日黃子佼性騷風波不斷擴大，不但遭爆是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，還被檢警查獲持有7部未成年色情影片。因為黃子佼出事，有關創意私房網站的暗黑內幕也不斷被挖出，有網友就發現，網站中的影片都是以「菜」去分級，若會員違規還會被「公開處刑」，讓她忍不住驚呼「難怪養成了這樣龐大的死忠犯罪鏈」。

一名女網友在Dcard發文表示，因為最近黃子佼事件才注意到創意私房網站，原PO深入了解後，發現網站內的非法私密影片都是以「菜」去分級，讓她直呼，「真的就能感受到他們是多麼的不把這些非自願放在網路上影片的人當一回事，好像就是個沒什麼大不了的A片一樣」。

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原PO指出，「創意私房」管理會員的忠誠度甚至比國家司法還要直接果斷，倘若會員違反站內規則就會被「公開處刑」，帳號ID、大頭照、姓名、臉書資訊及違規緣由等個人資料都會被公開，原PO怒斥，「連會員的個資都可以這樣大喇喇的公開，更何況是那些被偷拍的人的權益？根本不用想了」，同時也希望司法機關能夠嚴懲。

貼文曝光後，引起許多網友憤怒回應，「感覺5000多名會員都抓出來，說不定會挖出一堆名人，現在應該很多人很怕」、「真的該立法兒少性影像的金主部分刑責，如果是待在像N號房那種明顯在拍片的地方當金主應該判最重刑，買兒童色情物的也該判相對重，這才能最有效的直接斷光拍這種人渣片的金流」、「希望政府能重視，趕快把網站炒掉，不然還要多少女生受害」、「這種性犯罪看了真的很難受，而且會員數也不少」。

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