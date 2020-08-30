馬公觀音亭黑T牛仔褲男溺水 無呼吸心跳送醫搶救

馬公觀音亭發生溺水意外，澎湖縣消防局及民間救生艇趕往馳援。（澎湖縣政府消防局提供）

2020-08-30 19:44:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公觀音亭園區今日傍晚傳出年輕男子溺水，澎湖縣政府消防局據報後趕往馳援，救起時已無生命跡象，緊急送往衛生福利部澎湖醫院搶救，由於男子身上並無任何證明文件，警方呼籲家有失蹤人口盡速與啟明派出所連絡。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午5時31分受理民眾報案指稱，馬公市觀音亭海域有人溺水。消防局獲報後，立即派遣馬公分隊共3車、1艇、7人前往搶救，現場由馬公分隊小隊長劉明偉指揮搜救。勤務人員到達現場後，由小隊長劉明偉及隊員林豐俊著裝下水搶救。

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溺水者無證件 戴蛙鏡及呼吸管下海

2人以游泳方式接觸溺者，並將溺者拖帶至民間救生艇，接駁上岸，溺者男性、年約30歲（年籍待查），上岸時已呈現OHCA狀態，經CPR等急救處置後，送衛福部澎湖醫院急救中，由於溺水者穿牛仔褲及黑色T恤，並戴上蛙鏡及呼吸管，初步研判為下海游泳，但身上無任何身分證明文件，警方調閱沿路監視器確定進入觀音亭方向，也呼籲家有失蹤人口民眾盡速與啟明派出所聯絡。

一向為澎湖國際海上花火節施放主場的觀音亭園區，平常就有許多遊客，今日因颱風外圍環流影響，天色昏暗很快，但案發時間時值退潮，水深不深，究竟如何發生溺水意外？必須先確定溺者身分，現仍在醫院搶救中，希望能有奇蹟出現。

馬公觀音亭園區，發生年輕男子溺水意外。（記者劉禹慶攝）

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