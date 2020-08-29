南投草屯大觀市場凌晨大火 多處攤位付之一炬

南投縣草屯鎮市區最熱鬧的大觀市場，今天凌晨3時許發生火警，火勢十分猛烈。（南投縣消防局提供）

2020-08-29 08:51:48

［記者佟振國／南投報導］南投縣草屯鎮市區最熱鬧的大觀市場，今天凌晨3時許發生火警，由於攤位區堆放大量易燃物品，火勢迅速延燒，南投縣消防局獲報出動草屯、南投、中寮等鄉鎮消防分隊前往灌救，歷經1個多小時將火勢控制撲滅，所幸當時多數攤商尚未營業，未造成人員傷亡，但燃燒面積逾200平方公尺，攤販區嚴重受損，損失金額近百萬元，火災發生原因由警消進一步鑑識調查。

草屯鎮芬草路1段的大觀市場，是民眾採買民生物資重要據點，人潮聚集、交通繁忙，南投縣消防局今天凌晨3時38分接獲民眾報案市場發生火警，火勢猛烈，立即調派草屯、中興、碧興、南投、鳳鳴、爽文、雙冬等消防分隊，共出動14部消防車輛及警消26人及多名義消前往灌救。

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還好當時多數攤商尚未營業，現場人員也及早疏散，未造成傷亡，同時呼籲民眾讓道或繞路，方便消防車能順利進入火場搶救，火勢於清晨5時獲得控制撲滅，估計燃燒面積約220平方公尺，損失金額90餘萬元，起火原因進一步鑑識調查。

正值農曆7月，再過幾天就是中元普度，許多民眾利用週休假日提前拜拜或是採購普渡相關食材用品，市場凌晨卻遭祝融，勢必影響民眾採購，受災攤商短期內也無法做生意。

消防隊員為避免火勢在室內悶燒，鋸開鐵捲門進行水柱灌救。（南投縣消防局提供）

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