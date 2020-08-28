怎麼又是這裡！員林豆漿店火警1死2傷 去年曾釀10傷車禍

員林豆漿店去年才發生貨車撞進店哩，造成10人輕重傷意外事故。（資料照）

2020-08-28 20:56:39

［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣員林市莒光路與靜修路口的永和豆漿店今（28）日發生火災，造成1死2傷意外，消息傳出卻有不少民眾感到「不意外」，表示該處交通路口複雜，車禍不斷，去年還發生卡車撞進店裡，造成10人輕重傷車禍，早就覺得路口陰氣沈沈，認為需要舉行路祭，祈求平安。對此員林市公所表示，路祭要當地多數居民同意，需要好好研議。

去年9月21日早晨，一輛休旅車左轉進入靜修路，遭莒光路上闖紅燈的一輛小貨車迎面撞上，小貨車反彈撞進豆漿店，店內客人被撞傷，連路過的2位阿兵哥都遭波及，共造成10人輕重傷，其中小貨車司機重傷需進行開顱手術，休旅車司機也重傷，最嚴重的是張姓阿兵哥必須面臨截肢，才能保命。

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後來該路口還是車禍不斷，今年5月還發生消防車撞上違規騎士闖紅燈意外，令用路人提心吊膽，這起火警發生後，有民眾留言表示「怎麼又是這裡！」、「這裡路沖」、「豆漿店生意好，卻連連出事，可能要祭一下」、「農曆七月抓交替？」等語。

附近居民表示，去年發生重大車禍後，就提醒豆漿業者應該要拜一下，但是對方完全沒理會，現在又發生重大意外，不免令人感覺毛毛的；黃姓民眾表示，該路口遇大雨就淹水，加上車禍多，幾乎沒有平靜過，認為應該要路祭。

員林市長游振雄表示，舉辦路祭需要當地多數居民同意，此路口也是重要交通路段，還要多研議，其實該路口車流量多，遇紅燈時秒數長，常有用路人不耐等候而違規釀禍，遵守交通規則才是安全守則。

今年5月，該路口也發生消防車撞到違規騎士意外。（資料照）

豆漿店今天傳出意外，造成1死2傷，警方圍起封鎖線，火場人員進入調查。（記者陳冠備攝）

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