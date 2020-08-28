為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    憾！昔貧困學長義助同境遇學弟 今命喪豆漿店火海

    巫俊龍（右）12年前曾慷慨捐出打工費用1萬元給學弟康建欽（左），鼓勵他對人生不要放棄。（資料照）

    巫俊龍（右）12年前曾慷慨捐出打工費用1萬元給學弟康建欽（左），鼓勵他對人生不要放棄。（資料照）

    2020-08-28 14:34:07

    ［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣員林市莒光路上永和豆漿今日發生火警意外，造成員工1死2傷悲劇，據了解死者巫俊龍從小父病母喪，家境貧困命運坎坷，12年前就讀高職時得知有學弟命運雷同，慷慨捐出打工費用1萬元給學弟，鼓勵他不要放棄，成為一時佳話，未料巫男命運多舛，今日竟在熟悉多年的工作上發生失誤，命喪火海，不幸消息傳來，令人哀嘆「好人真是不長命」。

    巫俊龍疑似在換裝瓦斯時遭到閃燃攻擊，因而命喪火海。（記者陳冠備攝）

    巫俊龍疑似在換裝瓦斯時遭到閃燃攻擊，因而命喪火海。（記者陳冠備攝）

    本報12年前報導，巫俊龍當時就讀員林大慶商工建教班時，父親因車禍成為植物人，母親因病跳樓輕生，家境貧困的他，全校還發動募款喪葬費，後來巫俊龍得知，學弟康建欽同樣失怙失恃，卻有顆熱血的心，還到家扶當志工，決定捐出平時省吃儉用的打工費1萬元給學弟，還寫信「我們同是天涯淪落人，我的情況沒有比你好太多，請記住你不是一個人，後面還有數不清的人替你加油...」等語。後來學弟成為機車店店長，他也獨自一人在外工作打拚。

    巫俊龍被救出後已成焦屍，葬儀社人員整理後準備送上禮儀車。（記者陳冠備攝）

    巫俊龍被救出後已成焦屍，葬儀社人員整理後準備送上禮儀車。（記者陳冠備攝）

    警方表示，今（28日）凌晨4點初發生火警，初步調查是換裝瓦斯管線不慎所致，巫男（29歲）當場被瓦斯閃燃發生的大火衝擊，幾乎全身引燃，經滅火後已成一具焦屍。

    員林莒光路上永和豆漿發生火警，造成1死2傷意外。（記者陳冠備攝）

    員林莒光路上永和豆漿發生火警，造成1死2傷意外。（記者陳冠備攝）

    豆漿店盧姓業者今早接獲消息到場，看見巫男慘狀，眼眶泛紅不發一語，其友人表示，巫男在豆漿店工作4年多，平時擔任大夜班工作，工作相當盡責；附近鄰居表示，巫男工作認真，去年9月豆漿店發生車禍，巫男清理現場後，還繼續上班，對於意外，感嘆水火無情，好人不長命。

    豆漿店上工作檯被燒得面目全非。（記者陳冠備攝）

    豆漿店上工作檯被燒得面目全非。（記者陳冠備攝）

    消防局火調人員對肇事瓦斯瓶蒐證調查。（記者陳冠備攝）

    消防局火調人員對肇事瓦斯瓶蒐證調查。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    員林豆漿店大火1死2傷 疑換瓦斯不慎釀禍
    2020-08-28 15:07

    員林豆漿店大火1死2傷 疑換瓦斯不慎釀禍
    員林知名豆漿店大火 1男員工成焦屍、2人受傷
    2020-08-28 07:26

    員林知名豆漿店大火 1男員工成焦屍、2人受傷
    居住觀「疫」急轉 別墅產品逆勢熱賣

    居住觀「疫」急轉 別墅產品逆勢熱賣
    家中開瓦斯點火燒屋 新北男嗆灼傷送醫
    2020-04-22 22:55

    家中開瓦斯點火燒屋 新北男嗆灼傷送醫
    內湖市場挖破瓦斯管線 地面竄出大火
    2018-05-21 12:39

    內湖市場挖破瓦斯管線 地面竄出大火
    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」

    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」
    社會今日熱門
    2020-08-27 19:58

    八通關越道墜谷山友被救上步道 明早申請空勤吊掛

    2020-08-27 17:57

    遊覽車司機懷疑討客兄 12刀砍死妻子後輕生

    2020-08-27 16:39

    虐死1歲半女童 「牛奶媽」表姊判無期、表姊夫18年定讞

    2020-08-27 15:55

    假簽賭、真詐財 黑心集團7個月從150人身上騙走上千萬 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播