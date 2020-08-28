憾！昔貧困學長義助同境遇學弟 今命喪豆漿店火海

巫俊龍（右）12年前曾慷慨捐出打工費用1萬元給學弟康建欽（左），鼓勵他對人生不要放棄。（資料照）

2020-08-28 14:34:07

［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣員林市莒光路上永和豆漿今日發生火警意外，造成員工1死2傷悲劇，據了解死者巫俊龍從小父病母喪，家境貧困命運坎坷，12年前就讀高職時得知有學弟命運雷同，慷慨捐出打工費用1萬元給學弟，鼓勵他不要放棄，成為一時佳話，未料巫男命運多舛，今日竟在熟悉多年的工作上發生失誤，命喪火海，不幸消息傳來，令人哀嘆「好人真是不長命」。

巫俊龍疑似在換裝瓦斯時遭到閃燃攻擊，因而命喪火海。（記者陳冠備攝）

本報12年前報導，巫俊龍當時就讀員林大慶商工建教班時，父親因車禍成為植物人，母親因病跳樓輕生，家境貧困的他，全校還發動募款喪葬費，後來巫俊龍得知，學弟康建欽同樣失怙失恃，卻有顆熱血的心，還到家扶當志工，決定捐出平時省吃儉用的打工費1萬元給學弟，還寫信「我們同是天涯淪落人，我的情況沒有比你好太多，請記住你不是一個人，後面還有數不清的人替你加油...」等語。後來學弟成為機車店店長，他也獨自一人在外工作打拚。

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巫俊龍被救出後已成焦屍，葬儀社人員整理後準備送上禮儀車。（記者陳冠備攝）

警方表示，今（28日）凌晨4點初發生火警，初步調查是換裝瓦斯管線不慎所致，巫男（29歲）當場被瓦斯閃燃發生的大火衝擊，幾乎全身引燃，經滅火後已成一具焦屍。

員林莒光路上永和豆漿發生火警，造成1死2傷意外。（記者陳冠備攝）

豆漿店盧姓業者今早接獲消息到場，看見巫男慘狀，眼眶泛紅不發一語，其友人表示，巫男在豆漿店工作4年多，平時擔任大夜班工作，工作相當盡責；附近鄰居表示，巫男工作認真，去年9月豆漿店發生車禍，巫男清理現場後，還繼續上班，對於意外，感嘆水火無情，好人不長命。

豆漿店上工作檯被燒得面目全非。（記者陳冠備攝）

消防局火調人員對肇事瓦斯瓶蒐證調查。（記者陳冠備攝）

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