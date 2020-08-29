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    首頁　>　社會

    南市藥局凌晨火災 消防員重創左胸：眼前突然一片黑

    受傷的消防員（右二）在義消與同事攙扶下走出火場。（記者王捷攝）

    受傷的消防員（右二）在義消與同事攙扶下走出火場。（記者王捷攝）

    2020-08-29 06:31:16

    ［記者王捷／台南報導］台南北區西門路一間藥局今天凌晨3時許發生火災，由於藥局內有囤放酒精，消防局調度大批人馬灌救，主要著火點位於藥局2樓，但一名消防員在二樓灌救時，地板疑似被火燒穿，導致消防員踩空失衡，左胸撞上鋼柱受到重創，頓時眼前一片黑，但他死命抱著鋼柱才未從火場墜樓，所幸在送醫後沒有大礙，火勢也在早上近6時許熄滅。

    據了解，藥局的著火點在2樓，最保險的做法是從2樓外部灑水，避免消防員過於深入火場，提高危險性，但是藥局2樓又有大片帆布遮掩，導致無法以雲梯車從外部灑水，消防員在破門後只能深入火場，爬樓梯到2樓打火。

    但是藥局的店面格局相當深，能上2樓的樓梯又在1樓的最底部，因此前往救災的各分隊在佈下水線後，接力進入火場，因為藥局建材較為脆弱，加上警消必須深入火場，原本就讓指揮幕僚相當擔心，有一度消防員身上的遇難警報器疑似被誤觸，警報聲頻響，讓指揮官與幕僚相當緊張，下令各分隊清點現場人數。

    在火勢即將熄滅時，又傳出消防員身體不適，被攙扶走出火場，據了解這位消防員因為在2樓救災時，地板結構疑似被火燒穿，讓他瞬間踩空，整個人往前傾倒，左胸撞上突起的鋼柱，讓他眼前瞬間一片黑，但是他拚命抱著鋼柱，才沒有從火場2樓跌落一樓。

    這件火災消防局直到早上快6點才收隊，受傷的消防員在送醫後沒有大礙，同時也將由火調科進一步了解起火原因。

    受傷的消防員臉部表情糾結，被抬上擔架送醫。（記者王捷攝）

    受傷的消防員臉部表情糾結，被抬上擔架送醫。（記者王捷攝）

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