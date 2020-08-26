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    台北港500噸貨櫃船失火 疏散26名外籍船員灌救中

    台北港北2碼頭一艘500噸貨櫃船起火，船上有20多名外籍船員已經疏散。（民眾提供）

    台北港北2碼頭一艘500噸貨櫃船起火，船上有20多名外籍船員已經疏散。（民眾提供）

    2020-08-26 17:09:49

    〔記者吳仁捷／新北報導〕台北港北2碼頭今天下午4時30分許獲報，一艘500噸貨櫃船起火，船上有20多名外籍船員，已經疏散，目前火勢侷限在起火貨櫃船，不會延燒到其他船隻，新北市消防局目前支援基隆港務消防隊台北港分隊，派遣23輛消防車，65名消防、義消支援搶救。

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