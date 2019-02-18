南投縣草屯鎮大觀市場火災 毀3間平房倉庫

2019-02-18 18:09

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮人潮最多的大觀市場下午發生火災，市場最後方放冷凍櫥櫃的平房倉庫有3間燒毀，屋內一度傳出爆炸聲，隨即不斷冒出濃煙，消防隊員輪流揹空氣瓶拉水帶入屋射水，但屋內溫度太高且煙太濃，到下午4點多還在悶燒，經不斷灌救到傍晚才讓火勢熄滅。

草屯鎮大觀市場是鎮內消費人群最多的市場，下午近2點50分，市場最後方一排相連的鐵皮屋頂磚造平房，突然傳出「砰砰」爆炸聲，隨即冒出濃煙，目擊者發現後馬上打119報案。

由於該處是鐵皮頂磚造的平房，屋頂和天花板相連，而有兩間擺放存放海鮮水產的冷凍廚櫃，裡面有泡棉等物品，因此火災發生後不斷悶燒，濃煙從空隙不停地竄出，攤販和附近住戶都非常緊張，一直在一旁觀看，擔心火勢會延燒。有攤販表示，明天就是元宵節是市場僅次於除夕最忙的日子，卻在前一天發生火災，希望一切平安。

草屯警分局員警進行交通管制，而草屯消防分隊之外，消防局第一大隊轄下的碧興、中興等消防分隊都前來支援，除布水線在屋外射水降溫外，消防隊員也輪流揹空氣瓶入屋查看狀況，並拉水帶入屋射水。

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