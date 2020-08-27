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    知本金聯世紀酒店火警1傷 消防局︰泡湯區更衣室、機房燒30坪

    知本金聯世紀頂樓今日晨凌晨竄冒火舌，火紅烈焰劃破暗際。（記者陳賢義攝）

    知本金聯世紀頂樓今日晨凌晨竄冒火舌，火紅烈焰劃破暗際。（記者陳賢義攝）

    2020-08-27 14:36:48

    ［記者陳賢義／台東報導］台東縣卑南鄉知本溫泉金聯世紀酒店今日凌晨傳出暗夜火警，飯店警鈴大作，並透過緊急廣播及撥打電話、逐戶敲門通知疏散，鄰房房客也相互敲門告知，近500名房客驚慌逃生，飯店職員工協助疏散，僅1名女房客疏散時不慎扭傷腳，經送往台東基督教醫院診治無礙；台東縣消防局表示，燃燒區域是在飯店10樓頂泡湯區更衣室及機房，燃燒面積約30坪，起火原因待鑑驗調查。

    台東縣消防局今日凌晨1時29分獲報，位於卑南鄉龍泉路的知本金聯世紀酒店樓頂竄冒火光，飯店人員指稱「現場為飯店頂樓機房有濃煙及火冒出，目前無人受困受傷」，消防局立即派遣知本、特搜、豐田及台東大隊前往，並通報110、台電、自來水公司。

    現場一片混亂，頂樓火光濃煙齊竄，住宿客紛紛拖拉行李驚慌逃生，一輛接著一輛的消防車和救護車鳴笛聲劃破天際，也驚動了鄰近住户，紛紛趕往關心。

    帶同家人前來旅遊的林男說，火警一發生就接獲飯店人員打電話及敲房門通知，旋即帶著家人和行李下樓逃生，步出戶外街道就擠滿房客，還有房客來不及收拾家當就逃緊跑下樓，赫見消防和救護車就一輛接著一輛趕來，直呼嚇壞了。

    消防人員抵達現場，立刻拉起數條水線搶滅，部分全副武裝深入火場滅火，費時近2個鐘頭完全撲滅，疏散搶救中有1名女房客因太恐慌不慎跌傷，所幸送醫無礙。

    酒店公關經理林資崎表示，失火消息傳出，一早就接獲許多客人來電關心詢問飯店安全問題，基本上飯店的結構都是安全無虞的，還是可以安心入住。發生火警的第一時間，除了通知消防局外，也請館內的職員逐一通知房客，也逐一毃房門，同時指示櫃台人員打電話集合所有職員協助疏散近500位房客。雖是暗夜驚魂，但房客對於飯店處置得當，事後並未提出任何要求。

    知本金聯世紀飯站凌晨傳祝融，住客驚慌逃生。（記者陳賢義攝）

    知本金聯世紀飯站凌晨傳祝融，住客驚慌逃生。（記者陳賢義攝）

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