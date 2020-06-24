中市警局反毒片超有梗！警界「甄子丹」＋萌石虎

大甲分局教官陳昱佑在片中帥氣演練詠春拳。（記者許國楨翻攝）

2020-06-24 12:18:31

〔記者許國楨／台中報導〕為響應626國際反毒日，台中市警局最近自編、自導、自演「阿虎學詠春」反毒宣導短片，並已上傳至「台中市政府警察局」臉書粉絲專頁，民眾即日起只要上網看片並回答相關問題，就能參加抽獎，希藉此提升民眾反毒意識，不再受毒害。

「百毒不侵才能學好詠春」！短片敘述台中市吉祥物石虎家族中的樂虎與來虎，看到帥氣的警界「甄子丹」（大甲分局教官陳昱佑飾演）演練詠春拳，心生崇拜而想拜師學藝，經通過反毒知識考驗後，獲得入門資格，雖然短片僅大約一分鐘左右，但片中陳員俐落身手加上萌石虎超有梗情節，相當吸睛，也達到宣導效果。

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而短片已上傳至「中市政府警察局」臉書粉絲專頁，並搭配網路抽獎送贈品活動，邀請大家一起來觀賞，活動時間自即日起至6月30日24時止，活動方式是回答影片內容相關問題，就能參加抽獎，獎項為「台灣製折疊式旅行袋」，適逢疫情趨緩，民眾出遊意願大增，歡迎大家踴躍參加抽獎，就有機會帶著旅行袋一起去旅行！

市警局長楊源明表示，中市警局在打詐、掃黑、緝毒等成效均為六都第一，將持續率領同仁戮力維護治安，也希望民眾肯定警察同仁努力，一同參與犯罪預防宣導活動並協助分享，除能提升自我防護能力，也可保護親朋好友免於毒害。

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大甲分局教官陳昱佑在片中帥氣演練詠春拳。（記者許國楨翻攝）

經通過反毒知識考驗後，獲得入門資格。（記者許國楨翻攝）

台中市吉祥物石虎家族中的樂虎與來虎，心生崇拜而想拜師學藝。（記者許國楨翻攝）

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