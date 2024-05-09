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勸不聽！台中「失控姐」大鬧美髮店 放聲尖叫中被警強制帶走

因影響店家運作及打擾其他顧客，警方依法究辦。（擷自「社會事新聞影音」）

因影響店家運作及打擾其他顧客，警方依法究辦。（擷自「社會事新聞影音」）

2024/05/09 13:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市彭姓女子曾租住西屯區文心路上一家美髮店樓上，雙方因不明原因嫌隙，彭女搬家後曾多次到美髮店鬧事，日前再度前往時，店家決定不再隱忍報案，經員警勸阻未果且情緒激動，最後在放聲尖叫中遭警方帶走，過程被PO到網路社群，她也被封為「失控姐」，引發熱議。

台中市第六分局今天指出，該案發生在本月3日下午，警方獲報所轄文心路上一家美容理髮店有糾紛情事，員警到場後發現，係40歲彭姓女子疑與店家有私人恩怨，心有不甘遂至店內「討說法」，因當時店內有其他客人正在剪髮消費，且店家也明確表示不願做彭女生意，但彭女依舊大聲咆哮且有摔東西行為才報案。

經員警好言多次說明，並請彭女如有需要可至派出所報案，但彭女屢勸不止且情緒激動，還開始放聲尖叫明顯已失控，當場動用強制力將她逮捕帶回，訊後依侵入住宅、恐嚇罪移送法辦。

據了解，彭女過去與店家過去曾有嫌隙，因此常會到美髮店鬧事，店家當天不再忍讓遂報警請求協助，經員警對其好言勸慰、告誡制止後，彭女仍依然故我，因行為影響店家運作及打擾其他顧客，警方遂依法究辦。

第六分局長陳松寅表示，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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