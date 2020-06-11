反毒再深化 校園將擴大驗毒

為落實反毒教育向下札根，國教署規劃分級分眾的宣導策略，109學年度起透過培訓合格宣導人員及部版教材，對全國國小5年級到國中9年級約4萬餘個班級，以個別入班的小眾模式，運用結合生活經驗的情境互動反毒課程進行宣導，藉以提升學生拒毒認知及能力。（教育部提供）

2020-06-11 21:09:23

〔記者林曉雲／台北報導〕因應新興毒品類別層出不窮，教育部國教署與法務部法醫研究所加強合作，針對學校特定人員及學生尿液進行500多種新興毒品成分檢驗，迄今檢出152件、31項具有毒藥物濃度反應檢體，為擴大檢驗新興毒品量能，教育部與法務部調查局討論合作機制，國教署組長林良慶表示，推估可再新增8成檢驗新興毒品量能，共同守護學子安全。

教育部、法務部聯手 增加量能

行政院近期召開跨部會會議，針對青少年及校園毒品問題，要求各行政機關都必須以務實態度面對。教育部為強化防範毒品入侵校園，以18歲以下未成年學生為重點對象，透過與警政、衛福跨部會資訊整合機制，合作建立護少安全網絡，除杜絕學生接觸毒品，也讓警方能溯源抓出供應毒品藥頭的熱點與熱區，避免更多人受害。

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林良慶組長表示，教育部反毒重點工作包括：校園高風險特定人員追蹤掌握，杜絕延遲或隱匿通報；入班宣導模式，則邀請警察、律師等專業人士擔任宣導師資，提升學生的警覺性；建立更緊密警政合作安全網路，即時通報已離校涉毒學生資訊，以利警政單位於青少年聚集地點進行偵查，提高溯源查緝藥頭的機會。

小眾模式入班 情境互動宣導

而為落實反毒教育向下札根，國教署也規劃分級分眾的宣導策略，109學年度起透過培訓合格宣導人員及部版教材，對全國國小5年級到國中9年級約4萬餘個班級，以個別入班的小眾模式，運用結合生活經驗的情境互動反毒課程進行宣導，藉以提升學生拒毒認知及能力。

林良慶組長表示，國教署將持續針對教育人員、家長及學生強化識毒與拒毒能力，強化學生易染毒品之熱點巡邏，透過檢警緝毒溯源通報、鏈結警政、社政合作勾稽校園個案等策略，及時提供學校涉藥兒少輔導、諮商及醫療補助資源，以「學校-社區-家庭」的連結服務，發揮整合服務體系、綿密安全網絡概念，盼守護校園無毒。

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