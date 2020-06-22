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台南洗染劑工廠驚傳調配時爆炸 1男工人灼傷送醫

台南安南區一家洗染劑工廠驚傳爆炸，一男工人灼傷送醫。（記者王俊忠翻攝）

台南安南區一家洗染劑工廠驚傳爆炸，一男工人灼傷送醫。（記者王俊忠翻攝）

2020-06-22 10:27:42

［記者王俊忠／台南報導］今天上午近9點許，台南市安南區開安路1家洗染劑工廠驚傳爆炸意外，1名50多歲的男性工人疑在調配染劑時不慎引發爆炸，男工人遭波及、身上有燒灼傷，由趕抵的消防局救護車送到永康奇美醫院急救。

據了解，爆炸火災發生後，消防局119緊急調派鹽行、安南、安和、和緯、特搜、中正等分隊共24車、45名消防人員前往搶救，安和分隊人員先到場時發現事故發生地是1樓鐵皮建築物，只有濃煙、沒有火光，內部波及面積約2平方公尺，工廠內有1名50多歲的潘姓男員工受傷。

消防人員檢視潘男人意識清楚、自行走出，其右手肘有2度1%、膝蓋以下2度8%的燒灼傷，由救護車將他送醫急救。

奇美醫院於上午10點半許說明，潘男有吸入性嗆傷，目前預防性插管中，腳與臉有二度燒燙傷約10%，後續轉送燙傷中心病房，至於有無生命危險？需看後續病人治療狀況。

由於爆炸事故地點緊鄰的1戶民宅也瀰漫濃煙，消防人員協助鄰宅2樓4名人員下樓避難，幸均無受傷情形。

消防人員表示，此案為工安事件，已通報市府勞工局、勞動部勞檢等相關單位調查，消防局火調科會配合調查事故原因。

台南安南區一家洗染劑工廠驚傳爆炸，（記者王俊忠翻攝）

台南安南區一家洗染劑工廠驚傳爆炸，（記者王俊忠翻攝）

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