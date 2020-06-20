男法官遭女同事告「妨害秘密」 律師：擅用電腦最重觸3罪

桃園地方法院男法官遭女法官告妨害秘密，桃園地檢署20日搜索桃園地院。（資料照）

2020-06-20 23:58:07

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地方法院曾姓女法官控訴同辦公室的蔡姓男法官偷開她的電腦，還偷拍裡面的資料，承辦的桃園地檢署為此搜索桃園地院。曾任檢察官的律師王捷拓表示，除了妨害秘密罪以外，若蔡法官有「登入」及「蒐集個資」的行為，另涉妨害電腦使用及個人資料保護法等兩罪，一旦成罪，還可能被送職務法庭懲戒，後果非常嚴重。

王捷拓指出，妨害電腦使用罪的基本成罪要件，是被告要輸入對方的帳號與密碼，並登入其電腦使用，換言之，若曾法官的電腦有設帳密，即便她曾告訴過蔡法官，蔡法官仍不得在未經授權下，逕自登入，否則就有觸法疑慮，最重3年刑；反之，若她的電腦沒設帳密、無須登入就可使用，蔡法官就沒此問題。

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登入後若拍攝或竊錄電腦檔案內容，即屬妨害秘密罪中的「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，最高是3年刑。如果檔案內容與曾法官的個資有關，如：年籍、電話、地址、身分證字號、甚至是照片，且用手機拍下的話，另涉個資法，最重5年刑。

王捷拓指出，妨害秘密案件如果要發動搜索，通常是內容已經侵犯到當事人的核心隱私領域，如：裸照、性愛影片、鹹濕對話、與他人的私密訊息，或是與公務有關、且影響重大的文件，這在檢察官聲請搜索票時都須釋明，本案目前看不出曾、蔡兩名法官之間的糾紛事實，難以研判成罪可能性。

這類案件一般要查扣那些證物？他表示，手機、電腦、隨身碟都是重點，除了要看看這些電子產品內有沒有相關檔案，另須透過數位採證的方式，交給專業機構還原檔案，檢視有沒有遭到刪除的犯罪證據。

妨害秘密是告訴乃論罪，多數案件都會和解撤告或輕判6月以下得易科罰金，若曾法官拒絕撤告且檢方起訴，法院一旦產生有罪心證，量刑時會審酌蔡法官的專業法學背景，認他須比一般民眾更加應該知法守法，不排除而給予較重的刑期，

職務方面，因法官須具有更高的道德標準，故桃院應開會討論此議案，若認為有懲處必要，輕則促其注意或警告，重則交給人審會研議是否有送監察院審查的必要，而監察院若決議彈劾，將送職務法庭懲戒，屆時最重將可處「免職」。

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