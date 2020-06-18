國民黨前代主席林榮德涉過失致死 賠575萬獲緩起訴

國民黨前代理主席、現任中央委員的冠軍建材董事長林榮德涉過失致死罪嫌一案，獲苗栗地檢署緩起訴處分。（資料照）

2020-06-18 16:20:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署偵辦國民黨前代理主席、現任中央委員的冠軍建材董事長林榮德涉過失致死罪嫌一案，檢察官衡量林榮德對犯行坦承不諱，並已和解賠償死者妻子575萬元，做緩起訴處分，緩起訴期間為1年，應於緩起訴處分確定之日起3個月內向公庫支付9萬元。

緩起訴書指出，林榮德為冠軍建材股份有限公司負責人，負有經營管理、工作安全等勞工安全衛生業務之責，並雇用林姓男子從事產線輸送帶下方清潔作業人員。

請繼續往下閱讀...

緩起訴書指出，林榮德本應注意對於使用之電氣設備，應依用戶用電設備裝置規則，於非帶電金屬部分施行接地，以維護勞工安全，避免發生危險。而依其狀況並無任何不能注意之情事，竟疏未注意，於去年9月27日上午9點半許，指派林男進行產線輸送帶下方清潔作業時，未提供必要之安全設備，導致漏電，致林男右臉、左上臂遭電擊，引起電流通過心臟，雖經送醫急救，仍不治死亡。

林榮德於偵查中坦承不諱，檢察官佐以醫院診斷證明書、相驗屍體證明書、地檢署檢驗報告書、勞動部職業安全衛生署調查報告等，認為林榮德所為，係犯職業安全衛生法第6條第1項第3款及刑法第276條之過失致人於死罪，屬法定本刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪。

檢察官審酌林榮德並無前科，因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，且考量林榮德於犯後已與林男妻子達成和解，林妻也同意為緩起訴處分，爰參酌刑法第57條所列事項及公共利益之維護，認以緩起訴處分為適當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法