參加世界棒壘總會 辜仲諒暫時解除限制出境

辜仲諒被控侵占中信金控資產90多億元案，被限制出境。（資料照）

2020-02-18 14:04:38

〔記者楊國文／台北報導〕中國信託慈善基金會董事長、中華棒球協會理事長辜仲諒，被控侵占中信金控資產90多億元案，被限制出境，他因參加3月2日起在瑞士舉行的「世界棒壘球總會新總部落成典禮暨執行委員會議」，向高等法院聲請暫時解除限制出境，高院認為，辜涉案屬「重大經濟犯罪」但辜參加該棒壘總會會議，乃擘劃未來我國參選亞洲棒球總會及世界棒壘總會重要職務的必要行程，與公務有關，因此裁准辜具保1億元、並責付體育署長高俊雄。

辜仲諒因涉嫌侵占中信金控資產約3億美元資產、利益輸送國寶集團總裁朱國榮等案，2016年6月被依犯嫌重大、勾串之嫌，遭到限制出境、出海，被諭知具保1億元，不過，台北地院判辜仲諒無罪，檢方不服上訴高院審理中，高院審酌限制出境新法上路，重行裁定他於108年12月31日起至109年8月30日止共八個月內，繼續限制出境。

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辜仲諒具狀聲請指出，因亞洲世界棒球總會及世界棒壘總會將於？？？？2012？？？？年進行會長及執行委員改選，世界棒壘總會會長特別發函邀請他參加今年3月2日至8日在瑞士皮利舉行的「世界棒壘球總會新總部落成典禮暨執行委員會議」，並希望他列席執行委員會，得以與各執行委員深入討論，預定於110年在台灣由棒協舉辦「世界棒壘球總會會員大會」的規劃及準備事宜，他有必要以理事長身分出席，而無法以書面、視訊等方式代替。

辜仲諒也表示，我國籍的棒協前任理事長彭誠浩，現為亞洲棒球總會會長及世界棒壘球總會第一副會長，在其長期耕耘奔走下，我國得以在國際棒有舉足輕重地位，但因他年事已高，期待辜繼任其工作，辜打算利用參加此次會議增加爭取更多方支持，以利於參選2021年亞洲棒球總會及世界棒壘球總會改選，由次此行攸關我國在國棒壇參與權益，與公益有關，他保證絕不會滯外不歸，因此聲請暫時解除限制出境。

高院審理後認為，依據辜仲諒提出世界棒壘總會等邀請函及說明資料，可認定辜仲諒此行有其必要，與其棒協理事長的公務有關，審酌辜涉紅火案期間，前後經法院共10次准許暫時解除限制出境，均能按法院命令準時回國，因此裁定辜提出新台幣1億元保證金後，准予解除自2月28日起至3月11日止的限制出境、出海，此解除限境期間責付體育署長高俊雄。

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