高市街頭改裝車半夜擾清夢 警方單日攔查高達36輛

高市街頭近有改裝車半夜擾清夢，警方交通大執法鎖定改裝車。（記者黃良傑翻攝）

2020-02-16 09:44:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方因應武漢肺炎疫情寒假變長，防範青少年街頭危險駕駛，展開交通違規大執法，由於市區出現非法改裝排氣管車輛擾人清夢，大執法鎖定改裝車取締，單日內攔查36輛疑改裝車輛，告發7件，包括改裝車燈4件、酒駕1件、無照駕駛2件。

警方指出，非法改裝車輛發出的噪音，不僅影響社會安寧秩序，更牽動市民對於整體治安觀感，以為飆車風再現，雖然車輛改裝事涉交通監理業務專業，執法認定非警方能獨力完成，但監理單位長期與交通大隊合作，派遣警力在各重要地點執行聯合稽查。

請繼續往下閱讀...

交通大隊統計高市近3年來，改裝車輛原有規格致影響行車安全舉發件數，從106年舉發11074件，107年7512件到108年的4683件，危險駕車報案件數及群聚危險駕車舉發件數，同步有下降趨勢，為持續使違規下降，交大和監理所於情人節當晚執行「監警聯合稽查」，針對非法改裝車輛加強取締，遏止歪風，攔查19輛可疑車輛汽車、17輛機車。

警方也根據大數據分析，高市危駕大幅減少，車輛非法改裝也不像以往，但只要有1台非法改裝排氣管車輛上路，高分貝的噪音就會破壞社區安寧秩序，被誤認飆車再起，粉碎警方長期努力執法，警方取締不僅有決心，而且不會手軟。

高市街頭近有改裝車半夜擾清夢，警方交通大執法鎖定改裝車。（記者黃良傑翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法