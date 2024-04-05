八八風災「佳暮英雄」現身花蓮！賴孟傳九曲洞揹腳扭遊客下山

賴孟傳（揹人者）在九曲洞救出受困民眾。（屏東特搜隊提供）

2024/04/05 19:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕花蓮強震引發中橫公路多處發生落石、坍塌，多人受困九曲洞，屏東以及台東特搜隊今天上午前往九曲洞將受困9人全數救出，其中屏東特搜隊員賴孟傳，是當年莫拉克八八風災救出上百名村民的「佳暮4英雄」之一，再次發揮專長救出受困者，令人敬佩。

家住霧台鄉佳暮村的徐仁輝、徐仁明、柯信雄以及賴孟傳等四名部落青年，當年八八風災發生協助部落裡的老弱婦孺疏散到安全的地方，一共救出135人，4人後來被封為「佳暮4英雄」。

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賴孟傳後來加入屏東特搜隊，繼續在各大小災區進行專業救援，這次與屏東救隊伍赴花蓮進行救災工作，包括天王星大樓以及中橫公路救助受困民眾。

屏縣消防局表示，5日執行花蓮太魯閣九曲洞9名受困民眾脫困案，上午7時30分派特搜4警消 、1義消挺進九曲洞，另1警消、2義消執行空拍勤務。

9時15分於九曲洞接觸9名受困患者，5男4女；其中1名男性陳姓，46歲，右腳踝扭傷被賴孟傳揹出；另1名男性曾姓，約50歲，左手腳撕裂傷。將9名患者下送抵達行動基地，2名傷者經本局醫療組初步處置後送醫，另7名民眾經生命徵象檢測後無需就醫。

賴孟傳（中）在八八風災救出許多民眾。（資料照）

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