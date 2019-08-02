防飆結合專業「聲音採證車」 新北警今晚動員強力執法

2019-08-02 23:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕暑假期間常見青少年深夜遊蕩，集體夜遊、違法改裝車體、不戴安全帽、改管噪音、沿路狂飆蛇行，惡性違規嚴重影響用路人行車安全，新北警察局分析飆仔出沒路段，加派警力強力執法，結合台北區監理所、市府環保局及行政院環保署等單位，於車輛攔檢地點以「聲音照相採證車」等專業器材查驗，當場確認改裝車體及噪音違規事實，現場開罰，讓民眾得以安心駕駛。

新北市警察局防堵改裝車橫行霸道，今天深夜起在全市執行「防制危險駕車強化稽查」專案，就改裝車夜遊可能出沒路段，縝密規劃道路圍檢及區域性巡邏，並於淡水區執行環警聯合稽查，以維護交通秩序；強勢執法在常傳出飆車的淡水作為執法首站，針對危險駕車車輛可能出沒路段，以閉鎖式勤務部署優勢警力，新北市警局出動保安警察大隊、交通警察大隊，結合監理機關、環保單位及環保署協助聯合稽查，展現執法決心。

新北市警察局副局長溫枝發說，全市16分局凌晨同步實施「全市防制危險駕車強化稽查」，出動警力1688人次，加強各區間重要聯絡道路路檢、盤查，全面掃蕩危險駕車；新北警也重申改裝車體、蛇行競速等危險駕車行為，不只違反噪音管制法，還違反道路交通管理處罰條例，最重可處9萬元以下罰鍰及道路安全講習，犯行嚴重者不但涉及刑責，還恐構成公共危險罪，呼籲青少年暑假期間發展健全身心休閒，避免觸法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法