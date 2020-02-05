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騎士改車裝燈被罰900元 法官認定不影響行車安全撤罰

警方查獲改裝機車，並令騎士限期改善。照片與新聞事件當事人無關。（資料照，記者翻攝）

警方查獲改裝機車，並令騎士限期改善。照片與新聞事件當事人無關。（資料照，記者翻攝）

2020-02-05 12:53:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄林姓機車騎士在車尾燈及車身加裝小燈泡，被員警攔查後開單告發，林男不服提告，法官認為，法令雖規定不能任意改裝車輛，但前提是「影響行車安全」，林加裝幾顆小燈泡，並不會影響自己和其他用路人，因此判林男勝訴，撤銷900元罰單。

判決指出，林姓機車騎士日前在左營區明誠、河堤路口被員警攔停，員警問他知道哪裡違規嗎，林男搖頭說不知道，員警指著他的摩托車，說尾燈及車身都不能加裝小燈泡，因此當場開出900元罰單。

林男事後查法規，發現《道路交通管理處罰條例》第16條第1項第2款中，載明「除頭燈外之燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全。」

林認為，「擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全」的前提是「影響行車安全」，他自認在車尾燈及車身加裝幾顆小燈炮，不但有助於行車安全，更不會影響他人，於是決定打官司替自己爭取公道。

法官審理時發現，林在摩托車上加裝的幾顆小燈炮，勘驗時只能隱約看到藍色光，理應不致造成用路人因反射產生刺眼，而影響行車安全，更無法認定增加了燈光就會影響行車安全，因此判林男勝訴。

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