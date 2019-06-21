車停在家莫名被開紅單 民眾貼文求助 警方緊急撤單

2019-06-21 17:13

〔記者王宣晴／新北報導〕家住永和的張姓男子去年1月遭警方舉發在新北市淡水地區騎車闖紅燈，但罰單上並無照片，只註明是員警目睹該車由一名女子騎士違規，張男不服舉發申訴，日前再度接到公文催繳罰款，心有不甘致電淡水警方詢問，但警方堅稱自己沒有看錯，若不服就自行舉證，提告行政訴訟，張男女兒聽聞後氣得在臉書上發文向網友求救，淡水警方則表示，遭舉發的機車車牌疑似遭到冒用，今日已發函建請新北市政府交通事件裁決處撤銷處分，並以書面通知當事人。

張男女兒在臉書社團我是永和人發文表示，家人根本就沒有騎車去過淡水，也沒將車外借，一直都停放在地下室，但去年1月18日卻遭警方舉發在淡水中山、文化路口違規闖紅燈，且罰單中並無照片，只備註：「闖紅燈違規迴轉往原德路方向，員警恰巧目睹，女性駕駛。」張男家人不服提出申訴，但申訴失敗，本月12日再次收到公文催繳罰款。

張男家人心有不甘，致電開單員警詢問是否有違規照片，但警方卻表示自己不會看錯，若民眾不符，可自行提出沒有違規的證據，提出行政告訴，張男女兒氣得在臉書上發文詢問網友意見，引起熱議。

淡水警方澄清，警方面對不願配合攔查的違規民眾可逕行舉發，處理流程並無瑕疵，當初接獲申訴時也配合裁決處調查，但今日看到張男女兒貼文後再經查證，發現該車車牌可能遭到冒用，此舉發有爭議，今日已發函建請新北市政府交通事件裁決處撤銷處分，並書面通知當事人。

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