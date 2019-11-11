打造安靜花海節 環警監攜手取締「嚇趴」改裝車

台中市第五分局最近與監理站、環保局針對改裝噪音車聯合稽查，加強取締。（記者許國楨翻攝）

2019-11-11 13:45:51

〔記者許國楨／台中報導〕為期23天的2019新社花海開跑！為給遊客一個「安靜」、「安心」又「安適」的賞花旅程，台中市第五分局最近於展區必經東山路路段沿線，除聯合監理站、環保局針對擅改車體、車燈、排氣管的改裝噪音車聯合稽查加強取締，也拍攝宣傳影片，提醒民眾擅自改裝最高可處9600元罰款，車主們千萬別心存僥倖。

根據第五分局統計，今年1月至今攔查取締超速車輛共5231件，違法改裝車輛暨製造噪音車輛236件，危險駕車43件；其中車主為了「嚇趴」（意指酷炫）而改裝車燈、車體、電氣設備，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下罰款，且須至監理站驗車拆除所有改裝物件，恢復原狀，這也是許多汽機車車主「最心痛」的處分。

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另改裝排氣管違反噪音管制法第26條部分，則由環保局裁罰1800元以上3600元以下罰款，並得令限期改善，違者按次處罰，車主們千萬別心存僥倖。

分局長郭士傑表示，改裝車輛呼嘯而過引發的噪音，是許多居民深夜的噩夢，除花海展期時間外，將不定時針對轄區改裝車輛易聚集熱點，編排攔檢勤務，另持續會同環保局、中區監理站執行「防制危險駕車聯合稽查」勤務，加強攔查非法改裝、危險駕車暨噪音車輛。

除警方執法外，如民眾發現疑有改車噪音車奔馳等情事，也可記錄車號、地點、時間、妨害安寧情狀或違規影片、照片，至環保署「噪音車檢舉網站」檢舉。

而為讓民眾更清楚違法改裝噪音車的相關規定，該分局也特別以詼諧的小影片呈現大型重型改裝機車與原廠機車之差異，期透過警、監、環等聯合稽查，強力取締，還給民眾一個安靜舒適的居家或出遊環境。

台中市第五分局最近與監理站、環保局針對改裝噪音車聯合稽查，加強取締。（記者許國楨翻攝）

該分局同時拍攝詼諧短片，呈現大型重型改裝機車與原廠機車之差異。（記者許國楨翻攝）

該分局同時拍攝詼諧短片，呈現大型重型改裝機車與原廠機車之差異。（記者許國楨翻攝）

該分局同時拍攝詼諧短片，呈現大型重型改裝機車與原廠機車之差異。（記者許國楨翻攝）

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