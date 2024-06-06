彰化母女離奇失蹤16年！當年承辦警官拆解「台版藍可兒」懸案

劉婦2008年1月帶著女兒進入電梯，從此人間蒸發。（資料照）

2024/06/06 22:26

〔記者湯世名／彰化報導〕劉姓婦人16年前攜4歲女兒進入彰化縣員林市財經大樓電梯，卻「人間蒸發」至今，被外界冠上「台版藍可兒」案。2021年重啟調查這起震驚社會案件的員林警分局偵查隊長鐘振邦，目前已是彰化警分局副分局長，今天（6日）他指出，此案重啟調查後，可說能查的都查過了，但最終仍查無實據。

鐘振邦指出，2021年此案重啟調查後，他們根據監視器發現，當年2008年1月雖是冬天，劉婦攜女兒進入大樓電梯後一路坐到11樓，卻脫了外套與拖鞋留在電梯內，旋帶女兒走出電梯，旋即詭異失蹤；他們曾研判幾種可能，首先是劉婦有其他人接應離開，其次是自己走樓梯下去，在諸多巧合下沒有被監視器拍到；因此若劉婦與女兒若不是已遭遇不測，就是還活著但有苦衷不能露面。

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他說，警方曾重新調閱過去偵辦的卷宗，進行詳細分析，並針對其家庭狀況，訪查劉婦的家人、親戚與交友狀況，還請其家人來做DNA，來進行針對無名屍的比對；甚至連就醫紀錄、安養中心的資料都有去查閱，可說是能查的全都重新查過一遍，但仍都沒有新進展。

鐘振邦指出，劉婦與丈夫曾有口角糾紛，劉婦因此才離家，他們也曾針對此部分做清查；當年的影片部分，確實是只有劉婦與女兒兩人走進大樓，因此才把她的丈夫排除。他們曾與劉婦的丈夫做查訪，但始終沒有辦法做有效的溝通；他們曾詢問劉婦的丈夫，但對方是精神不濟狀態，例如他們問東，對方就回答西，精神處於恍惚狀態。有詢問其他子女，但由於當年子女年紀尚小，對此案印象不深。

由於劉婦的丈夫去年失足身亡，此案堪稱是變成「世紀大懸案」，鐘振邦說，警方有針對其子女的DNA建檔，期待日後有一些新的跡證下去做比對，期待此案能露出曙光，將劉婦與女兒尋獲。

彰化地方法院依母女失蹤已10年，達法定失蹤滿7年，得聲請為失蹤人宣告死亡規定，並於去年底裁准。

劉婦（右）與丈夫（左）合影。（資料照）

2021年重啟調查婦人與女兒失蹤的員林警分局偵查隊長鐘振邦，目前是彰化警分局副分局長，今天談及這起懸案仍覺得不可思議。（民眾提供）

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