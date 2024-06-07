安排人頭 染指227件工程標案 南投信義鄉所秘書兄弟 撈2189萬收押

南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍，小型工程招標案涉貪收押。（記者劉濱銓攝）

2024/06/07 05:30

〔記者張瑞楨、劉濱銓、張協昇／台中報導〕過去辦理小型工程招標弊端頻傳的南投縣信義鄉公所，秘書胡錦龍與胞弟等十一人本月五日被台中地檢署指揮廉政傳喚搜索，兄弟兩人疑為「力川土木包工業」的實際經營者，卻找人頭當老闆，公所當官的哥哥，涉嫌把自己管的工程交給自己或弟弟賺，承攬近五年至少二二七件小型工程，金額達二一八九萬餘元，涉犯貪污治罪條例等三罪名，兩兄弟被羈押禁見，其餘請回。

小型工程可議價 胡錦龍涉兼裁判

據指出，這二二七件工程的平均發包價僅九萬餘元，是道路修補或排水溝清淤等小型工程，政府採購法規定，小額採購金額十萬元以下（現已調高為十五萬元），可不用公開招標，得取得三家以上廠商的書面報價，再比價或議價發包。

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中檢懷疑胡錦龍是公所秘書，涉「球員兼裁判」，工程給自己人賺，「力川土木包工業」才能承攬近五年至少二二七件工程，平均八天就承包一件。

工程自己人賺 平均8天承包1件

中檢認為，這對兄弟涉嫌染指小型工程採購，觸犯貪污治罪條例的公務員圖利罪，以及政府採購法與公職人員利益衝突迴避法等三項罪名，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

信義鄉公所十多年發生多起小型工程採購弊端，包括主管洩漏標案資訊給廠商，以及二○一五、二○一六年「信義鄉羅娜村布農聚會用地建物拆除」等工程時，莊姓秘書等人偽造採購文書辦理驗收核銷程序。

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