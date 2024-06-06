6/6威力彩頭獎摃龜！今彩539開1注 800萬獎落嘉義
陳定瑜／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月6日）開獎的第113000046期威力彩頭獎摃龜；第113000136期今彩539頭獎開出1注，由嘉義縣義竹鄉六桂村14鄰義竹211號1樓的「億竹發彩券行」開出。
第113000046期威力彩中獎號碼為「第一區：05、13、17、25、33、38。第二區：01」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共10注中獎，每注可得15萬元；肆獎共92注中獎，每注可得2萬元；伍獎共268注中獎，每注可得4000元；陸獎共2302注中獎，每注可得800元；柒獎共3224注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6893注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬6179注中獎，每注可得100元；普獎共3萬6826注中獎，每注可得100元。
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第113000136期今彩539中獎號碼為「03、11、20、21、36」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共139注中獎，每注可得2萬元；參獎共5646注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4440注中獎，每注可得50元。
第113000136期39樂合彩中獎號碼為「03、11、20、21、36」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共149注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6890注中獎，每注可得1125元。
第113000136期3星彩中獎號碼為「366」，壹獎共166注中獎，每注可得1萬元。
第113000136期4星彩中獎號碼為「6377」，壹獎共20注中獎，每注可得10萬元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。