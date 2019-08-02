這台機器「貴參參」專拍超速＋噪音 民眾得當心荷包失血

2019-08-02 22:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局即日起執行為期1個月的「靜城專案」，以全台首創的「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」，加強取締違規超速車輛，更針對噪音改裝車輛蒐證送交環保局通知檢驗，經統計該專案首日（8月1日）的執行成果，除取締80件超速違規並蒐證到12輛噪音車輛，提醒民眾得當心避免荷包失血。

市警局交通大隊表示，執行機動式測速照相是警方例行勤務，然而市警局的一個突發奇想，以全台首創的「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」，將噪音偵測設備附隨在測速照相機上方，逐一偵測通過車輛，如有超速部分由警方按交通法規開單告發，如有超過標準分貝的噪音車輛就會拍照並錄影。

警方再將這些蒐證到的噪音車輛交給環保局，逐輛通知車主前來檢驗，如依舊是超過分貝數則開罰，以進一步有效防制、取締製造高分貝噪音的改裝車；但這台機器要價不菲，1台就要80萬元，台中市警局約1年來陸續購入使用，目前有6台針對車流量大的路段上路執勤。

噪音車與飆車畫上等號，實際上車速與音量並非絕對相關，且車輛出廠時都必須通過噪音檢測，會導致噪音的原因往往都是駕駛人刻意改裝，或是在道路上拉高引擎轉速所致。

而噪音改裝車嚴重影響民眾安寧，警局將持續以高強度、高密度的方式執行「靜城專案」防制及取締，也呼籲民眾如發現疑似噪音車輛路上出沒，得在第一時間蒐證後向環保局檢舉，提醒改裝車輛製造噪音的車主或駕駛人，養成守法觀念，共同守護台中宜居環境。

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