男子離家2天 陳屍苗栗心形公路上停車場

男子離家2天，被發現陳屍在心形公路上停車場。（記者蔡政珉翻攝）

2020-02-14 18:04:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕2月14日適逢情人節，不少情侶都會選擇浪漫之處約會。不過，有民眾14日中午約12點多前往知名的苗栗縣通霄鎮新埔心形公路賞景時，竟發現停車場被封鎖線圍住，現場大批海巡人員與警方在場，之後便被驅離，悻悻然而歸，但也好奇發生何事，結果是一名男子離家2天被發現陳屍車內。

經了解，原來是一位年約30歲男子離家約2天，家屬心裡焦急趕緊報請協尋，後來經過搜索，竟是平常負責於海邊巡防的海巡人員在通霄鎮新埔山區的嶺頂福德祠下方、心形公路上方停車場尋獲男子屍體。

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民眾當場直擊，現場一輛黑色自小客車停放於停車場，當時海巡人員與警方圍在車旁，似乎在確認車內狀況與採集現場跡證。

經了解，男子車內發現木炭，被尋獲時身上已經浮腫，但究竟何時死亡警方則不願證實。

另外，因2月14日剛好是情人節，目擊民眾猜測是否與感情因素有關，畢竟停車場下方正是不少情侶約會、遠眺景觀的心形公路，啟人疑竇。但警方則回答「不清楚」，無法得知男子死亡原因是否與感情有關。

不過附近有福德祠神威坐鎮，下方又是情侶喜愛約會的心形公路，事情傳出難免引起地方議論，但警方仍三緘其口。

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