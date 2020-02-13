為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

入監2天吐黑色嘔吐物暴斃 收容人母提國賠敗訴

位於桃園區的「桃園監獄」。（資料照，記者鄭淑婷攝）

位於桃園區的「桃園監獄」。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2020-02-13 12:12:47

［記者鄭淑婷／桃園報導］蘇姓男子因毒品案，2015年10月17日下午入監執行，2天後突然吐黑色嘔吐物暴斃，蘇母認為兒子入監時即反映坐骨神經痛及毒癮未退，期間又陸續表達身體不適，監所卻未及時送醫，錯失黃金救援時間，向王姓舍房主管、王姓管理員及桃園監獄提出國賠；桃園地院法官勘驗蘇男入監後相關卷證、監視器，認為舍房管理員的處置並無疏失，審結駁回蘇母國賠之訴；刑事部分，王姓舍房管理員一審亦獲判無罪。

蘇男因施用第一、二級毒品分別被判7月、3月徒刑，2015年10月17日被通緝到案，下午5點40分至桃園監獄執行，在中央台自述有坐骨神經痛及毒癮未退，隔天凌晨1點38分因腰痛及毒品戒斷症出現更換舍房，晚間9點多拍打房門表示身體不適，19日上午開始出現吐黑色嘔吐物等狀況，直到下午3點多昏迷被送衛生科急救，轉送桃園醫院時已無生命跡象，經解剖鑑定死因為膽結石引起急性膽囊炎破裂穿孔，造成化膿性腹膜炎等引發敗血性休克死亡。

蘇母認為，兒子入監後陸續表達不適，19日上午已吐黑色嘔吐物、身體虛弱，監所卻未即時送醫，錯失黃金救援時間；舍房主管、管理員則說，對於蘇男入監後的反應，都有給予適當處置，並提醒「要多注意他的狀況」，19日當天蘇男身體不適，也提供輪椅、自備藥物、休息等處置，並安排衛生科看診，期間蘇男意識清醒、可以正常對話，不符合戒護就醫條件，直到蘇男昏迷即立刻送醫，並沒有處理程序上的疏失。

法官勘驗相關卷證、監視器，認為舍房管理員對蘇男反應不適，確實都有依規定給予處置，加上蘇男有毒癮戒斷症，會阻礙管理員對其健康狀況的判斷，加上管理員非專業醫師，實難注意蘇男有無其他病徵，而有立即戒護就醫的必要，審結駁回蘇母國賠之訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自家土地還花千萬元「買回」 地主狀告地政所國賠勝訴
2020-02-06 08:36

自家土地還花千萬元「買回」 地主狀告地政所國賠勝訴
車撞路阻請求國賠 公所：想提告毀損公物求償
2020-01-26 17:05

車撞路阻請求國賠 公所：想提告毀損公物求償
北台灣最美公園 雙北移居就選這裡

北台灣最美公園 雙北移居就選這裡
觀眾嚇傻！歌手唱到一半突然道歉 隨即在台上猝死
2020-01-20 11:36

觀眾嚇傻！歌手唱到一半突然道歉 隨即在台上猝死
四大基金為您投資防疫 增強抵抗力

四大基金為您投資防疫 增強抵抗力
社會今日熱門
2020-02-12 15:10

雲林縣虎尾鎮5車追撞 8人送醫無生命危險

2020-02-12 21:05

北市西藏路女子墜樓爆頭亡 現場曝光！

2020-02-13 10:29

媽祖大道死亡車禍 腳踏車騎士慘遭油罐車輾死

2020-02-13 00:21

超悲催人夫！在妻車上裝錄音筆抓老王 竟加贈小王…

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播