入監2天吐黑色嘔吐物暴斃 收容人母提國賠敗訴

位於桃園區的「桃園監獄」。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2020-02-13 12:12:47

［記者鄭淑婷／桃園報導］蘇姓男子因毒品案，2015年10月17日下午入監執行，2天後突然吐黑色嘔吐物暴斃，蘇母認為兒子入監時即反映坐骨神經痛及毒癮未退，期間又陸續表達身體不適，監所卻未及時送醫，錯失黃金救援時間，向王姓舍房主管、王姓管理員及桃園監獄提出國賠；桃園地院法官勘驗蘇男入監後相關卷證、監視器，認為舍房管理員的處置並無疏失，審結駁回蘇母國賠之訴；刑事部分，王姓舍房管理員一審亦獲判無罪。

蘇男因施用第一、二級毒品分別被判7月、3月徒刑，2015年10月17日被通緝到案，下午5點40分至桃園監獄執行，在中央台自述有坐骨神經痛及毒癮未退，隔天凌晨1點38分因腰痛及毒品戒斷症出現更換舍房，晚間9點多拍打房門表示身體不適，19日上午開始出現吐黑色嘔吐物等狀況，直到下午3點多昏迷被送衛生科急救，轉送桃園醫院時已無生命跡象，經解剖鑑定死因為膽結石引起急性膽囊炎破裂穿孔，造成化膿性腹膜炎等引發敗血性休克死亡。

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蘇母認為，兒子入監後陸續表達不適，19日上午已吐黑色嘔吐物、身體虛弱，監所卻未即時送醫，錯失黃金救援時間；舍房主管、管理員則說，對於蘇男入監後的反應，都有給予適當處置，並提醒「要多注意他的狀況」，19日當天蘇男身體不適，也提供輪椅、自備藥物、休息等處置，並安排衛生科看診，期間蘇男意識清醒、可以正常對話，不符合戒護就醫條件，直到蘇男昏迷即立刻送醫，並沒有處理程序上的疏失。

法官勘驗相關卷證、監視器，認為舍房管理員對蘇男反應不適，確實都有依規定給予處置，加上蘇男有毒癮戒斷症，會阻礙管理員對其健康狀況的判斷，加上管理員非專業醫師，實難注意蘇男有無其他病徵，而有立即戒護就醫的必要，審結駁回蘇母國賠之訴。

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