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車撞路阻請求國賠 公所：想提告毀損公物求償

新店區公所在民族與建國路口設置路阻石柱，保護學童安全。（記者翁聿煌攝）

新店區公所在民族與建國路口設置路阻石柱，保護學童安全。（記者翁聿煌攝）

2020-01-26 17:05:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區民族與建國路十字路口，位於大豐國小旁，校方擔心學童上下學在路口等候過馬路時，會被公車等大型車輛內輪差傷及，因此設置兩根路阻石柱，未料有駕駛人上個月開車行經未注意，擦撞路阻石柱，車主不甘車門板金受損，認為路阻設置位置不當，請求國家賠償；區公所會勘評估並無不當，可能還會對車主提出毀損公物求償！

新店區長林煌源說，民族路與建國路十字路口，是鄰近大豐國小學童每天必經上下學路口，西側人行道與路面無高低差，有交通導護志工向校方反映，公車等大型車輛由建國路右轉民族路時，易因內輪差及危及路口學童安全，因此區公所於2019年4月，依據內政部營建署建議，設置兩根路阻石柱，保護學童及行人安全。

未料，去年12月25日凌晨約1點半左右，有民眾駕駛自用車行經該路口，可能因為天色昏暗，右側車門擦撞路阻石柱，車主對新車受損十分心疼，檢視出事原因，認為是路阻石柱設置位置不當，導致他車輛受損，向區公所提出國家賠償要求。

區公所日前派員會勘，初步認定路阻設置位置並無不當，但為避免再度造成車主忽視誤撞，已將路阻重新漆成黃黑條紋，並且在路口劃設路緣線及禁停紅線，增加警示效果，希望能兼顧行人及車輛安全。

有駕駛人未注意到路阻，不慎轉彎時擦撞路阻石柱。（記者翁聿煌攝）

有駕駛人未注意到路阻，不慎轉彎時擦撞路阻石柱。（記者翁聿煌攝）

新店區公所增加色彩辨識度，並加繪路緣線和禁停紅線。（記者翁聿煌攝）

新店區公所增加色彩辨識度，並加繪路緣線和禁停紅線。（記者翁聿煌攝）

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