自家土地還花千萬元「買回」 地主狀告地政所國賠勝訴

錯誤的地籍圖套用到土地現況，圍牆與建築物位置正確，圖右的紅線是正確的道路邊緣線，黃色是地籍圖上錯誤的道路邊緣線，中山地政所疑將錯就錯，把黃線與紅線之間土地「逕為分割」，再登記給水利會。（黃先生提供、記者張瑞楨翻攝）

2020-02-06 08:36:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中山地政事務所在33年前，分割南區一片台中農田水利會的土地，地籍圖卻測量錯誤，道路邊緣線往南偏移1.74公尺，更扯的是，長達29年不更正錯誤，卻在2016年「將錯就錯」，把劃錯的土地「逕為分割」，再登記給水利會，此堪稱惡搞的行徑，害得2名地主與土地公的土地，無端被割出一塊，變成了水利會的土地，協商時官員死不認錯，反嗆「買下來不就好了，真搞怪」，2名地主與土地公廟無奈花費共1240多萬元，含怨「買回」共122平方公尺土地，再控告中山地政所提出國家賠償，台中地院先判決其中一位地主勝訴，另一位地主與土地公廟仍訴訟中。

負責管理、繪製地籍圖的中山地政所，在訴訟中答辯說，地籍圖測量沒錯，「逕為分割」也沒錯，地籍圖容許誤差，當年測量技術不先進，縱使錯誤，也不能歸責該所，台中地院法官不採信辯詞，還在判決書中批評說，中市政府在1986年於10米道路中央釘中心樁，中山地政所在翌年（1987年），沒有正確依據樁位繪測道路分割線，且早於1989年就應該發現地籍圖錯誤，「位置、面積等土地登記（含地籍圖）全部都錯」、「卻渾然不知或將錯就錯」、「在實務上太誇張，令人難以接受」，「逕為分割」之舉「反屬不當」，錯誤無從卸責，判決中山地政所敗訴。

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對於判決結果，中山地政所主任湯深厚以頗富哲理口吻說：「這不是我們的錯，其實都沒錯」，該所是因水利會、地主與中市政府都市發展局的要求，而分割土地與劃定道路線，「很納悶為何打輸，會再上訴」。

此訴訟頗複雜，已勝訴地主是一間機械公司的老闆，判決書指出，33年前，這片水利會的土地，劃出10米道路（南區復興路一段207巷15弄），道路北側是柳川，南側是民宅或工廠，中山地政所於1987年（民國76年）2月，先劃出10米道路北側的分割線，但地籍圖卻測量錯誤，往南偏移1.74米，2年後，1989年（民國78年）5月，中山地政所又在地籍圖上劃出道路的南側分割線，卻依據地籍圖錯誤的道路北側分割線，沒有參考實際的道路中心樁位，地籍圖南側分割線也跟著偏移1.74公尺。

1989年（民國78年）10月，水利會賣土地，一間機械公司的老闆買下道路南側一塊土地，過了27年，老闆在2016年秋天想蓋房子，卻發現中山地政所在同年7月，不知是基於何種心態，把地籍圖錯誤的部份，也就是錯誤的道路南側邊緣，與實際現況的道路南側邊緣線，寬度1.74公尺的土地「逕為分割」，再把分割出來的土地，登記給水利會。

老闆詫異發現，他的土地被割出59平方公尺，變成了水利會的土地，原土地也就少了59平方公尺，且在地籍圖上與10米道路不相鄰，隔了一塊寬度1.74公尺、面積59平方公尺的水利會土地，原土地喪失了建築線（俗稱袋地），價值也因此貶損。

上述地籍圖錯誤範圍，從207巷15弄68號，延伸到15弄盡頭的樹義里土地公廟，上述老闆之外，還有一間科技公司負責人與土地公受害，狀況都一樣，科技公司與土地公廟建築沒蓋錯位置，現況沒問題，錯的是地籍圖，2016年秋天與地政局、中山地政所協調，官員態度強硬不認錯，要地主花錢向水利會買土地。

迫於無奈下，老闆斥資近600萬元，「買回」59平方公尺的土地，科技公司負責人斥資417萬餘元，「買回」41平方公尺土地， 土地公廟管理委員會花224萬餘元，「買回」22平方公尺土地，他們於台中地院提出國賠訴訟，向中山地政所索賠上述金額。

其中，老闆的訴訟率先判決，法官雖判決老闆勝訴，但認為老闆求償近600萬元的理由，是「買回」59平方公尺土地，不過，老闆又不可能平白增加59平方公尺的土地，因此，此求償不合理，老闆權益損害之處，是地籍圖上的原土地，因錯誤分割導致距離馬路1.47公尺，沒有面臨馬路而價值減損181萬餘元，判決中山地政所應賠償181萬餘元，可上訴二審。

地籍圖錯誤的範圍，從復興路一段207巷15弄68號（圖右），延伸到盡頭的土地公廟。（記者張瑞楨攝）

中山地政所堪稱惡搞的行為，連樹義里土地公都受害，花了224萬元，「買回」右側的22平方公尺土地。（記者張瑞楨攝）

圖右捲尺位置，是正確的道路邊緣線，地籍圖的錯誤邊緣線，偏移1.74公尺，位於圖左的土地公廟台階上。（記者張瑞楨攝）

圖右黃色標線處，是正確的道路邊緣線，地籍圖的錯誤邊緣線，偏移1.74公尺，位於圖左的土地公廟台階上。（記者張瑞楨攝）

圖右黃色標線處，是正確的道路邊緣線，地籍圖的錯誤邊緣線，偏移1.74公尺，位於圖左的土地公廟台階上。（記者張瑞楨攝）

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