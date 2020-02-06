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癡女坐等日籍型男 非「藉端滋擾」判免罰

愛上日籍型男，癡女如影隨形卻吃上官司。（示意圖）

愛上日籍型男，癡女如影隨形卻吃上官司。（示意圖）

2020-02-07 00:02:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕周姓女子因仰慕日籍男子佐藤的風采，跑到男方住處大樓站崗堵人，事後還發電子郵件騷擾，佐藤忍無可忍報警偵辦，警方依違反社會秩序維護法藉端滋擾之行為，將周女函送新竹地院審理，然而法官認為周女並未驚擾住戶整體安寧及秩序，與假藉特定事端擴大發揮之「藉端滋擾」構成要件不符，最後全案諭知不罰。

警方調查，周女因仰慕被害人佐藤，而於去年4月起至8月止，以電話騷擾佐藤，更於去年9月28日早上6點，至佐藤位於新竹市居所大樓管理室，要求值勤保全以內線電話連絡佐藤。

佐藤深感其擾，要求保全員請周女離開，然周女仍不死心，又於去年10月3日至11月15日止，以寄送電子郵件方式騷擾佐藤，致佐藤不堪其擾，而報警處理，警方依違反社會秩序維護法第68條第2款藉端滋擾之行為，將周女函送新竹地院審理。

法官認為，周女被控「以電話及寄電子郵件」給佐藤的行為，是否為「藉端滋擾」，是有疑問的，且周女否認有何藉端滋擾行為，辯稱她到佐藤居所大樓管理室，請保全致電佐藤，只是基於關心其安危，才會上門表達關心之意，確認其人身安全無虞旋即離開。

佐藤則告訴警方，當天清早6點多，他在家中接到管理員的電話來稱有訪客，需要他本人接聽，他一接就知道是周女，周女請他下樓稱是拿東西，他便回應說不方便就掛掉電話了，後來管理員告訴他，他掛掉電話後，周女坐在大廳等他，直到管理員告知周女再不離開就要報警，她才離開。

警衛說，當天他有問佐藤是否要來下接見周女，周女說沒有，之後就坐在大廳沙發上。沒多久佐藤的女朋友下樓跟保全交代後，保全就請周女離開，不然就報警處理，事後周女就離開了。

法官認為，周女接觸的對象非多數人聚集之住戶，且未擾及住戶整體之安寧及秩序，與假藉特定事端擴大發揮之「藉端滋擾」構成要件不符，最後全案諭知不罰。

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