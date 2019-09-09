被控散佈私菸案謠言 他因為這樣免罰

2019-09-09 17:28

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子今年7月在PTT政黑板，張貼：「剛剛傳出車手吳宗憲被捕之後，從手機搜出連絡電話，發現大量外交部調借行政人員涉嫌購買私菸...連行政人員都敢這麼搞，外交官等人員更是一發不可收拾」；警方認為這已是散佈謠言，但新北地院三重簡易庭法官則認為，張男是依媒體報導發言非捏造謠言，且內容亦不會使其他公眾，產生畏懼或恐慌，裁定不罰。

今年7月22日晚間11時許，張男在「批踢踢實業坊」政黑板專頁PO文指出：「剛剛傳出車手吳宗憲被捕之後，從手機搜出連絡電話，發現大量外交部調借行政人員涉嫌購買私菸，消息靈通的人都知道，連行政人員都敢這麼搞，外交官等人員更是一發不可收拾…」等。

警方認為他是在散佈不實謠言，涉嫌違反社會秩序維護法，將他移由法院裁處；張男抗辯，當時因PTT出現一則熱門新聞，他閱讀後經連結GOOGLE新聞求證，確實2家媒體有報導，他所發出的文章，並非未經求證、憑空臆測，並提出網路報導為證。

法官調查，確實有媒體報導「走私菸案滾雪球！傳國安會李大維辦公室也團購」，張男所發表的言論，其來有自，並非明知不實事實而捏造謠言、散佈於眾；且其所指對象，是新聞報導所指的外交部調借官員及其餘政府單位人員，難認這些內容足使其他聽聞的公眾產生畏懼或恐慌等負面心理，而有影響公共安寧之情。

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