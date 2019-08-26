私菸案移審法院 吳宗憲、張恒嘉各100萬交保

2019-08-26 23:07

［記者張文川／台北報導］台北地檢署上週五首波偵結國安特勤私菸案，起訴13人，在押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉2人，今下午隨全案移審台北地方法院，北院晚間開庭接押，2人都否認犯罪，沒有犯罪意圖；法官庭訊後諭知吳宗憲、張恒嘉各100萬元交保，限制住居與出境出海，且不得聯絡騷擾共犯或證人。

吳宗憲、張恒嘉在接押庭首度公開對案情表態，都否認犯罪，沒有犯罪意圖，也未從中獲利，依往例執行專案，確信合法才去執行。

吳宗憲說他自2017年進入警衛室後，就知道有專機購買免稅品這件事，隔年開始接這項執勤業務後，就依往例去執行，他自始就認為前輩的執行方式是合法的，長官交辦的任務也是以合法為前提，在與華航人員接觸的過程中，他也確信是合法的；先前專案執行時，也有航警、海關人員在場，但並未制止，所以他更相信是合法的。

吳說，他將華航提供的免稅品名和價目表公開於同仁、親友群組開放訂購，依其價格收費，他未賺取一毛錢，他雖有幫親友代訂，但沒有一項是他要自用。

張恒嘉承認起訴書所載的客觀事實，但強調他主觀上沒有犯罪犯意，他不知道這樣做是違法的，他以為是特別的禮遇，軍中學長之前有說過，正副元首專機出訪，回來不用過海關檢查，他認為既然不是毒品或槍炮彈刀等違法的物品，就不會有問題。

35歲吳宗憲已婚，家住高雄楠梓區，月入約7萬元，37歲張恒嘉家住高雄三民區，未婚，14年前屏東科大畢業後從軍，案發前月入約8萬，須扶養母親與9旬阿嬤。

2人的律師都主張被告已自白所有犯罪事實並配合、協助調查，沒有勾串或湮滅證據之虞，請求具保停押。

但檢方認為還有先前四件專機專案尚在偵查中，2人若交保恐有污柒證據或潛在共犯的可能，且去年同慶專案的訂菸名單至今仍找不到，因此建請法官續押2人並禁見。法官稍後將裁定要准予交保或續押。

吳宗憲、張恒嘉被起訴的罪名，包括貪污治罪條例「以公共運輸工具裝載漏稅物品罪」（刑期10年以上至無期徒刑）、「非主管監督事務圖利罪」（5年以上）、稅捐稽徵法「以不正當方法逃漏稅捐罪（5年以下）」。

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