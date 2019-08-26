私菸案移審》吳宗憲喊冤：我沒犯罪意圖也未得利

2019-08-26 21:12

［記者張文川／台北報導］台北地檢署上週五首波偵結國安特勤私菸案，起訴13人，在押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉2人，今下午隨全案移審台北地方法院，北院受理後公開抽籤分案，晚間召開接押庭，吳宗憲首度公開對案情表態，他否認犯罪，沒有犯罪意圖，也未從中獲利，依往例執行專案，確信合法才去執行。

吳宗憲說，他自2017年進入警衛室後，就知道有專機購買免稅品這件事，隔年開始接這項執勤業務後，就依往例去執行，他自始就認為前輩的執行方式是合法的，長官交辦的任務也是以合法為前提，在與華航人員接觸的過程中，他也確信是合法的；先前專案執行時，也有航警、海關人員在場，但並未制止，所以他更相信是合法的。

吳說，他將華航提供的免稅品名和價目表公開於同仁、親友群組開放訂購，依其價格收費，他未賺取一毛錢，他雖有幫親友代訂，但沒有一項是他要自用。

檢方認定主導此次訂購及運送私菸的主嫌吳宗憲、張恒嘉，案發後被羈押迄今，今中午1時由囚車押抵北院候審。今下午台北地院公開抽籤，由法官楊世賢中籤擔任受命法官，審判長為楊瓊瑩、陪席法官李陸華。

吳宗憲、張恒嘉被起訴的罪名，包括貪污治罪條例「以公共運輸工具裝載漏稅物品罪」（刑期10年以上至無期徒刑）、「非主管監督事務圖利罪」（5年以上）、稅捐稽徵法「以不正當方法逃漏稅捐罪（5年以下）」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法