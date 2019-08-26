國安特勤私菸案起訴13人 監委續調查行政責任

2019-08-26 15:44

〔記者謝君臨／台北報導〕國家安全局特種勤務人員走私菸品入境案，台北地檢署23日偵結，依違反貪污治罪條例及稅捐稽徵法等罪，起訴中華航空公司前副總邱彰信、總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉等13人；為了釐清相關單位是否涉及行政責任，監察委員高涌誠、王美玉、張武修今申請自動調查。

監委指出，「自由民主永續之旅」專案訪團7月11日搭乘華航專機離境，22日返抵國門，依特種勤務條例及國際機場禮遇作業辦法等規定，由桃園國際機場國賓室出、入境，所涉禮遇作業不外乎證照查驗、行李通關、航空保安及航空地勤等機場服務，除華航負責專機飛航服務，國安局及總統府侍衛室特勤人員協調辦理專機上人員管控、物品供應及購買免稅商品等事宜。

然而，華航未依禮遇名單總人數可攜帶免稅菸品數量的限制，不僅事先開放預購，且事後採機邊提領交貨，涉有違反海關、保稅倉庫及機坪作業等相關管制規定，導致國安局特勤人員隨團返國之際，利用職務之便，私運萬條未稅菸品入境，日前相關涉案人員均被起訴，引發國人高度關注。

監委表示，國際機場禮遇作業事涉機場管制區內的人、車及貨物進出管制，此次國安特勤人員使用機場特別通道，以總統府5部保密車號的貨車運送逾萬條菸品，並於第一航廈B9空橋出至聯外道路C3門處被查獲，凸顯出特勤人員欠缺法治觀念、紀律鬆弛渙散、內部安全控管完全失靈。

此外，國際機場管制區內與民用航空器間相關免稅、保稅商品或侍應品的准單、運輸、貯放、轉讓或銷售、檢查及放行流程的管控機制，存有嚴重違失情事，且國際機場管制區內，有關菸酒稽查、查緝逃漏菸酒稅及取締案件的應辦事項、協調整合機制各為何？該批貨物是否屬華航提供擔保的保稅貨物？

另，本案涉嫌私運菸品的報關、運輸、承攬、倉儲、貨櫃集散站及其他與通關業務等有關的電子傳輸資料為何？在貨物通關自動化下，有無規避移倉、銷售、領用、退貨及提貨等相關通關控管或查驗，且應如何監管以避免私運入境？歷年是否也曾利用同樣手法走私未稅進口商品入境？及未來應如何防止類似事件再度發生？

監委認為，相關疑義實有詳予瞭解釐清的必要，於北檢偵結後，已申請自動調查。

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