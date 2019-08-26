私菸案下午移審 吳宗憲、張恒嘉可能交保獲釋

2019-08-26 09:37

〔記者黃捷／台北報導〕台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，上週五首波偵結並起訴13人，在押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉2人，今天下午1點半將移審台北地院，屆時北院將開接押庭審理，如果法官評估檢方事證已保全，2人又無逃亡之虞，將可能裁定交保，結果今晚就會揭曉。

檢方起訴指出，吳宗憲與張恒嘉自2017年10月的「太平洋友邦之旅」專案起，即輪流擔任出訪的行政參謀，因此與華航窗口、空品處代組長黃川禎熟識。

今年6月24日，吳宗憲將出訪的免稅品及菸品預購單，傳LINE給國安局局本部、訓練中心、特勤中心及憲兵指揮部等各級單位，還貼在「鳳中同學交流」、「8月一家人遊日本」等群組及親友，邀約親友一起訂菸，並低調地說：「不要多問」。

今年7月11日出訪前，吳宗憲曾與張恒嘉討論機邊交貨事宜，張恒嘉回覆：「給地勤拉，旁邊很多人看」等語，顯見2人已知道運送私菸的行為涉及不法；7月19日，張恒嘉收到備妥在B9國賓門的菸品照片，傳LINE給吳宗憲：「他拍照片給我看，真的誇張的多」；吳宗憲回覆：「比我想像的還多」。

同月21日晚上7時許，吳宗憲再傳LINE給張恒嘉：「哥這次托運行李有點複雜，回寓所後，我建議我先負責在餐廳發放行李，免稅商品跟菸的部分，麻煩你跟駕駛幫我先丟進健身庫房上鎖，我完成行李發放後再去處理，麻煩你了」。檢方勘查相關事證後，認定2人為此次專案主導訂購及運送私菸的關鍵人物。

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