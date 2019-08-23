私菸案起訴》他買1037條最多卻獲緩起訴 理由是...

2019-08-23 12:56

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署今偵結起訴國安特勤私菸案，起訴總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉、華航前副總邱彰信等13人，另有少校徐兆峰等6人獲緩起訴。北檢指出，此次國安人員登記菸品團購者之中，以徐兆峰購買1037條最多，考量他已認罪，且其中有792條菸是幫妻子的高中同學祁明昕下單，剩餘的則是自用，依違反稅捐稽徵法予以緩起訴，條件是須繳交處分金60萬元。

北檢表示，國安特勤人員買菸名單中，購買數量前3名分別為少校徐兆峰，購買1037條，扣除他替人代買，自己則買245條；上士駕駛劉尊彰購買900條、上校林志建購買565條。除了徐兆峰獲緩起訴之外，另2人今都被起訴。

獲緩起訴的6人分別是參與團購買菸或代為領貨的侍衛室軍官徐兆峰、華膳空廚生產部研發副主廚田佳宜、空品處職員徐世立、空少白梓佑、與國安特勤關係密切的非軍職人員李宗原、委託徐兆峰買菸的民間人士祁明昕等。

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