總統2子都有服兵役 退役少將栗正傑致歉：未經查證

退役少將栗正傑日前在政論節目提及「賴清德總統的兒子躲在美國不回台灣當兵」，收到賴清德委任律師函後已於節目致歉。（資料照）

2025/03/11 13:45

〔記者陳昀／台北報導〕退役少將栗正傑日前在政論節目提及「賴清德總統的兒子躲在美國不回台灣當兵」，收到賴清德委任律師函後已於節目致歉。民進黨發言人韓瑩表示，賴總統2位兒子都有依法服兵役，栗正傑已在節目上澄清，如果一再散佈不實言論，民進黨將蒐證提告。

韓瑩指出，栗正傑指控賴清德總統兒子未當兵的言論明顯悖離事實，賴總統兩位兒子皆有依法服兵役，有心人士不應未經查證即於電視節目上公開指控，散播錯誤言論，相關內容多所謬誤臆測，呼籲發言前應詳實查證，勿誤導社會大眾，栗正傑已在節目上澄清，如果一再散佈不實言論，民進黨將蒐證提告。

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韓瑩指出，反觀近日部分藍營人士其本人或親屬赴美就學或任職「卻沒遭到質疑」，令人不禁懷疑是否藍營就是永遠都用兩套標準，做不實的政治鬥爭，毫無是非可言？

栗正傑在中視「庶民大頭家」節目上表示，他個人受到媒體輿論的報導，未經查證，直覺上認為賴清德的小孩在美國、沒有當兵，所以才會有相關言論，他也按照律師函要求，在節目上表示，自己日前所言與事實不符，特此誠心致歉。

民進黨發言人韓瑩。（資料照）

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