24小時不打烊！全台首罷免總部「港湖除銹」成立 曹興誠、四叉貓助拳

聯電前董事長曹興誠出席港湖除銹罷免總部成立記者會，會後眾人一同高喊口號罷免立委李彥秀。（記者田裕華攝）

2025/03/11 13:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免遍地開花，罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」今（11日）成立罷免總部，為全台第一個24小時不休息收件的罷免總部，除了罷團人員以外，台灣基進秘書長吳欣岱、聯電創辦人曹興誠、網紅「四叉貓」等人也來助拳，替罷免添柴火，罷團明日將領表進入第二階段，目前已有逾3萬份連署，盼第二階段突破6萬份。

今日活動包括曹興誠、導演陳世杰、攝影師周以文、學者楊聰榮等人都到場力挺。曹興誠致詞表示，他是罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人，這次算是撈過界，而此次大罷免基本上大家已經取得共識，不是藍綠對抗，那太無聊，這次大家強調「藍綠合作，驅逐紅色滲透」，這是最主要的意思。

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他說，國民黨的立委如今已經被中共控制，他們都被國民黨團立院總召傅崐萁控制，而傅又聽命於中國政協主席王滬寧，所以今天罷免真正的發起人是傅崑萁以及藍白立委，如果不是他們離譜毀憲，大家不會這麼憤怒站出來。

他也強調，這次可以說是捍衛台灣民主的背水一戰，如不把這些不適任立委罷免掉，他們就會持續通過離譜法案，限制公民行使公民權，如提高罷免門檻等，這樣慢慢台灣就變成香港，呼籲民眾一定要站出來，以良善驅逐邪惡。

「港湖除銹」發言人Cindy表示，過去一段時間團體工作發現常常找不到空間開會討論，而第二階段會有許多活動，團體也想在每週舉辦民主哲學課程，讓民眾、志工可以增進對台灣歷史主體性的認是等等。

她說，目前已經收取逾3萬份意向書，第二階段團隊目標會擺在6萬份，希望提前被占第三階段，而罷免總部24小時都可以收件，也會協助其他區的民眾轉介連署書。至於外界質疑罷團經費來源，她則強調，團隊所做都實實在在對得起良心，不論是物資、餐敘或是租借場地，都是志工一點一滴集資，出錢出力而來，問心無愧。

吳欣岱表示，自己參與政治的契機是當年罷免時任高雄市長韓國瑜活動，此次大罷免不僅是公民浪潮，也是與中國對抗，她也提到這次有很多人故意搗亂罷免活動，不斷傳出有人鬧場、檢舉等，呼籲罷團心要穩，也要準備各種錄音錄影器材，預防突發狀況。

楊聰榮說，目前全台已經開始有教育工作人員開始串聯，許多人都響應投入相關活動；陳世杰指出，許多支持罷免的導演，目前串聯將成立「Taiwan action台灣行動」網站，而他之後也會透過拍攝短片來響應罷免。

此外，10年前曾參與罷免前立委蔡正元的志工曾光志也到場，他並帶來十年前罷團的合照，要傳承給「港湖除銹」，希望民主的火苗能代代相傳。

聯電前董事長曹興誠出席港湖除銹罷免總部成立記者會。（記者田裕華攝）

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