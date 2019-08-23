私菸案起訴》吳宗憲LINE親友群組團購 幫低調：不要多問

2019-08-23 22:57

〔記者錢利忠／台北報導〕國安特勤私菸案今天首波起訴，案發迄今，台北地檢署已傳訊204人次，團購名單上及私下請託購菸者，檢方均已偵訊過一輪，在押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉2人，將於下週一（26日）移審台北地院。此次訂菸名單中，以請託吳宗憲下單的少校徐兆峰買1037條最多，至於沒有抽菸習慣的吳宗憲，自己則買1條而已，而今天的起訴書中，還揭露了吳宗憲與張恒嘉之間的LINE對話。

起訴書揭露，吳宗憲與張恒嘉於2017年10月起的「太平洋友邦之旅」專案，即開始輪流擔任出訪的行政參謀，多次出訪因而與同遭起訴的華航空品處代組長黃川禎熟識，今年6月24日，負責與黃川禎聯繫的吳宗憲，除了將出訪的預購單透過LINE傳給國安局局本部、訓練中心、特勤中心及憲兵指揮部等各級單位之外，他還將菸品的價目表貼在「鳳中同學交流」、「8月一家人遊日本」等親友群組，還轉發給她的胞姊、劉姓、吳姓友人，以及柯姓同學，邀約親友一起買，並低調地說：「不要多問」。

另外，吳宗憲還曾與張恒嘉討論機邊交貨事宜，於今年7月11日出訪前，以LINE聯繫張恒嘉，通知張恒嘉已請華航空品處代組長黃川禎，刻意將菸品貨櫃放離專機相隔1個登機口，並傳送B9國賓門附近的照片，指另一登機口旁有車道口，不要放專機旁等內容；張恒嘉則回稱「給地勤拉，旁邊很多人看」等語。

此外，張恒嘉於7月19日下午2時許，收到預計機邊交貨的菸品照片後，還傳LINE給吳宗憲並留言：「他拍照片給我看，真的誇張的多」；吳宗憲則回覆：「比我想像的還多」、「只有嘎哥可以完成這項大工程」；同月21日晚上7時許，吳宗憲再傳LINE給張恒嘉指出：「哥這次托運行李有點複雜，回寓所後，我建議我先負責在餐廳發放行李，免稅商品跟菸的部分，麻煩你跟駕駛幫我先丟進健身庫房上鎖，我完成行李發放後再去處理，麻煩你了」。

此次菸品團購者中，以徐兆峰購買1037條最多，檢方考量他已認罪，且其中有792條菸，是受他妻子的高中同學祁明昕委託代為下單，剩餘的245條才是他自用，由於他沒有參與運送私菸的過程，今依違反稅捐稽徵法予以緩起訴，條件是須繳交處分金60萬元。

購買菸品數量前3名分別為徐兆峰、上士駕駛劉尊彰買900條、上校林志建買565條。除了徐兆峰獲緩起訴外，另2人分別因參與運送私菸，以及明知運送私菸違法還指示吳宗憲代為下訂，今都被起訴。

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