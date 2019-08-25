慘！黑人家裡防盜警報器誤響 警方到場將他逮捕

2019-08-25 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕扯！美國北卡羅來納州31歲非裔男子歐伊尼恩（Kazeem Oyeneyin），日前家裡的防盜警報器誤響，白人警察到場後竟用槍指著他並將其逮捕，也就是屋主沒犯法在自己家裡就被警方上銬。

據《ABC》 報導，歐伊尼恩表示，8月17日住在他家的朋友外出，防盜警報器隨即響起，雖然他當時睡著了沒有聽到，但防盜裝置與他的手機連線，所以他最後還是被手機叫醒了，便下樓去關警報，接著又回到樓上準備睡覺。

大約過了20分鐘後，歐伊尼恩聽到樓下傳來聲音，由於不知道是否有人闖進家裡，他連忙拿起手槍下去查看，緊接著一名員警就推開一樓大門大喊「警察！如果你在裡面，就舉起雙手走出來」。

歐伊尼恩與警察照面後，警方要求他把槍放下，但站在大廳裡的歐伊尼恩反問「為什麼？」員警並沒有正面回答，喝斥他將雙手放在背後並跪下。

歐伊尼恩滿臉問號地想解釋他是屋主，但警方仍然將槍口對準他，歐伊尼恩只好乖乖照做並被上銬逮捕。接著他看到警長帶著員警們走了進來，他連忙解釋自己就住在這裡，是房子的主人，卻被帶到外面的警車上，警方則持續搜索房屋。

幸好，後來另一名趕赴現場的警長認識歐伊尼恩，為其解開手銬並釋放，並叫同事們通通出來讓歐伊尼恩回到住處。

歐伊尼恩指出，這是他人生中遇到的最大羞辱，他完全沒有前科而且也有持槍許可證，竟遭到這樣的對待。當地警方表示，他們正在調查當時出勤人員的行為是否合乎標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法