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防疫是警察當前要務！陳家欽慰勉基層做好自身防護

警政署長陳家欽（左3）中壢警分局仁愛派出所慰勉基層做好自身防護。（記者李容萍翻攝）

警政署長陳家欽（左3）中壢警分局仁愛派出所慰勉基層做好自身防護。（記者李容萍翻攝）

2020-02-05 12:59:27

〔記者李容萍／桃園報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，得知桃園市中壢警分局仁愛派出所昨天下午及時查獲一名違反居家檢疫的失聯男子，警政署長陳家欽今天上午10點前往仁愛派出所視察防疫狀況，並鼓舞員警士氣。陳家欽表示，防疫工作目前是為全國警察的首要任務，警察要與各防疫單位共同作為防疫抗戰的前線，一起守護全國人民的健康安全。他也提醒違反居家隔離、居家檢疫者，從嚴處罰，依《傳染病防治法》最高可處15萬元罰鍰，請有感染風險的民眾務必落實居家隔離。

陳家欽表示，武漢肺炎疫情來勢洶洶，警察人員工作性質會密集第一線接觸民眾，目前也配合相關單位追蹤管理「居家隔離」及「居家檢疫」列管對象，勤務上具有相當風險，所以務必落實勤務防疫措施，同仁上班防疫重點應為勤洗手常消毒，遇酒駕盤查、處理交通事故及進入室內場所臨檢等與民眾近距離接觸的勤務時，務必戴上口罩做好自身防護。

陳家欽還說，員警與具風險民眾接觸時除應作好自身安全防護，妥善運用科技設備如視訊等方式間接訪談，遇強制安置情況時以救護車載送，勿以巡邏車載送，且勿帶回派出所處置，同仁安全應列為第一要務。

對此，中壢警分局長劉印宮表示，分局各所隊均配發口罩、消毒用酒精、拋棄式手套及額溫槍，每日落實駐地定期消毒清理，測量同仁及所有進入駐地洽公民眾、嫌犯等人員體溫，並密切配合衛生防疫機關掌控居家隔離對象動態，遇有散布假疫情訊息者並立即偵處。

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警政署長陳家欽（右）中壢警分局仁愛派出所慰勉基層做好自身防護。（記者李容萍翻攝）

警政署長陳家欽（右）中壢警分局仁愛派出所慰勉基層做好自身防護。（記者李容萍翻攝）

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