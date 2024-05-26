阿里山墜崖600米12天遺體腫脹蟲蝕 將解剖釐清死因

吊車將男子遺體吊上。（警方提供）

2024/05/26 11:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕1名男子5月14日中午在台18線阿里山公路68.8公里處墜崖，斷崖深達600公尺，地形險峻，嘉義縣警消、義警義消動員大批人力搜索，終於在前天（24日）中午發現遺體，昨天由吊車吊上公路；檢方昨天相驗，遺體已腐敗腫脹，顏面部蟲蝕，身分無法辨認，安排29日解剖與DNA鑑定確認身分。

竹崎分局警方5月14日中午接獲報案，阿里山公路68.8公里處有1名男子站在護欄護欄外，形跡怪異，警方立即前往查看，現場無人，路旁芒草有被壓過痕跡，緊急調閱路況監視器，發現有1名男子從路旁墜谷而下；連日來警消、救難人員義消、山警等單位到場搜救，但搜救多日，使用空拍機擴大搜尋，都未發現該男子蹤影。

請繼續往下閱讀...

阿里山鄉鄒族原住民山地義警於5月21日進行搜救，警、消、山警、義消等單位人員徒步下切懸崖300公尺處搜尋，仍未發現；5月24日山地義警、義消繼續下切懸崖約500、600公尺後，終於在懸崖下方麻竹園內發現該男子遺體。

男子疑為60年次雲林縣民，但檢警相驗，因遺體腫脹腐敗，臉部也被蟲蝕，無法確認身分，將進行解剖與DNA鑑定確認身分。

救難人員在深達600公尺的斷崖找到男子遺體。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法